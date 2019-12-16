Источник материала: Новости Волковыска

▶ Изменения в железнодорожном расписании запланированы на период ➡ с 20 декабря 2019 года по 9 января 2020 года.

Белорусская железная дорога назначает 79 дополнительных поездов международного сообщения на рождественские и новогодние праздники. Они будут курсировать с 20 декабря по 9 ноября по популярным среди пассажиров маршрутам.

Дополнительные составы появятся на направлениях Минск–Москва–Минск, Гродно–Минск–Санкт-Петербург, Москва–Брест–Москва, Москва–Калининград–Москва, Санкт-Петербург–Брянск, Санкт-Петербург–Смоленск–Санкт-Петербург, Калининград–Москва–Калининград, Могилев–Львов–Могилев, Минск–Вильнюс–Минск, сообщает пресс-служба БЖД.

БЖД ожидает, что самыми востребованными у пассажиров днями станут 28, 30 и 31 декабря, а также 2, 7 и 8 января.

Также с 25 декабря по 11 января на внутриреспубликанских маршрутах будет курсировать 88 дополнительных поездов .

Билеты на дополнительные поезда можно купить в железнодорожных кассах Белорусской железной дороги, на официальном сайте БЖД в разделе «Услуги пассажирам», а также с помощью мобильного приложения «БЧ. Мой поезд». Подробную информацию о времени отправления поездов можно получить на сайте БЖД или по телефону контакт-центра 105.