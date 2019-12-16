Источник материала: Новости Волковыска

⚡ 16 декабря Президент Беларуси на совещании об административной ответственности жестко прошелся по силовикам. Александр Лукашенко возмутился количеству беларусов, привлеченных к административной ответственности. За почти пять лет ее понесли 3,5 млн человек❗

Как отметил Президент, в Беларуси все еще не искоренена так называемая «палочно-галочная» система, и она присутствует практически повсюду: в милиции, таможенных органах, налоговой инспекции, пожарной службе, санстанции и других ведомствах.

«Доходит до того, что руководство с сотрудников прямо требует принести не менее трех-пяти протоколов о правонарушениях за день, если нет — останутся без премии. Недопустимо. За это надо сажать в тюрьму без суда и следствия», – сказал он, передает пресс-служба президента.

Без жестких мер, по мнению президента, не удастся решить эту проблему. Он напомнил о своих поручениях, которые давал в августе на совещании с силовиками.

Александр Лукашенко заявил, что правами на составление административных протоколов обладает более 70 ведомств, при этом многие упускают, что главным критерием работы является не количество выявленных нарушений, а их профилактика.

Лукашенко предложил рассматривать количество протоколов в качестве показателя эффективности работы ведомств.

«Чем больше протоколов составили, значит, тем больше бардака на ведомственных территориях по данной тематике. И за это спрашивать. Тогда не будут составлять лишние протоколы и требовать», – уточнил Лукашенко.

Президент добавил, что карательный способ разрешения конфликтов создает мнение о «чрезмерной жесткости и даже жестокости органов власти и власти вообще».