Источник материала: Новости Волковыска

✋ Иностранцы смогут находиться без регистрации в Беларуси в два раза дольше. Ранее этот срок составлял 5-ть дней. Соответствующие изменения в закон подписал Александр Лукашенко. Ранее документ был одобрен Палатой представителей и Советом Республики.

Закон предусматривает увеличение с 5 до 10 дней, в течение которого туристы, прибывшие в Беларусь, обязаны зарегистрироваться по месту фактического временного пребывания.

Такое решение президента было принято во благо развития туристической и инвестиционной привлекательности страны, упрощения деловых и частных контактов.

Соответственно до 10 суток можно вообще не регистрироваться. Однако эти поправки вступят в силу только с 1 июля 2020 года.

В настоящий момент находящиеся более 5 дней на территории Беларуси иностранцы должны зарегистрироваться, явившись в органы внутренних дел или воспользовавшись соответствующей опцией на едином портале электронных услуг.

Также в документе определяется механизм получения иностранцами и их представителями информации о включении в список лиц, въезд которых в Беларусь запрещен или нежелателен.

Кроме того, в работе находится список оснований, по которым иностранцу могут отказать в визе. Из него исключат тех, кто совершил преступления по неосторожности, и тех, кто был оштрафован в Беларуси, но не оплатил нужную сумму.

Часто иностранцы не в курсе, что были оштрафованы на территории нашей страны. Чтобы исключить такие случаи, таможенникам разрешили принимать решение об однократном въезде такого туриста в Беларусь. При этом ему вручат уведомление о штрафе и возьмут обязательства о том, что он его выплатит.

Узнать, разрешен ли туристу въезд в нашу страну, можно будет на сайте МВД.