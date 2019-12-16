Почти на четверть дешевле. В Пинске появился «гипермаркет распродаж»

Источник материала: Виртуальный Брест

В пинском гипермаркете «Евроопт» запустили масштабные распродажи. «Красные» цены обрели более чем 3000 наименований товаров, а до этого массово подешевел весь ассортимент. Ритейлер тестирует новый для страны формат, который позволит пинчанам экономить на покупках в течение всего года. А до 18 декабря банку красной икры можно получить всего за копейку.





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Ритейлер следует мировой тенденции. В США и странах Европы крупные магазины все чаще выбирают для больших покупок. Цены в них всегда ниже, так что экономия растет вместе с размером продуктовой корзины. Обычно на шопинг приезжают целыми семьями из разных районов и затовариваются на всю неделю. Такую же традицию хотят развивать и в Пинске.

Новый формат опробуют в гипермаркете «Евроопт» на улице Партизанской, 42. Ранее там уже снизили цены на все товары – теперь они в среднем на 20% ниже, чем в других объектах сети. Сейчас же в магазине запустили рекордную по своим масштабам акционную зону: скидки действуют на более чем 3000 наименований товаров. Многие из них доступны по одним из самых низких цен в стране.

«Такой формат очень распространен за рубежом и обладает перспективами в Беларуси. И речь не просто о какой-то разовой акции: на первом этапе мы снизили цены на все товары, на втором – запустили большую акционную зону. Выбор товаров на распродаже настолько велик, что он сопоставим со всем ассортиментом стандартного магазина. В среднем теперь можно экономить до четверти», – отмечают в сети «Евроопт».

В первую очередь подешевели популярные продукты. Куриные грудки и бёдра теперь стоят 4,99 рубля за кило, упаковка майонеза провансаль – 1,19, а пачка сливочного масла – на рубль дороже. Нарасхват идут голландский и российский сыры – как-никак дешевле 10 рублей за кило. Отборная форель подешевела до 18,99 рубля. И даже черный хлеб разбирают меньше чем за полрубля. Также припали в цене колбасы, молочные продукты, фрукты, консервы, сладости и напитки. Стали дешевле и непродовольственные товары.

До 18 декабря также можно получить банку лососевой игры всего за копейку. Для этого надо оплатить любую покупку от 30 рублей смартфоном с сервисом Apple Pay, если тот привязан к карточке системы Mastercard.

«Мы будем смотреться, как эта практика приживется, как отреагирует покупатель. И в случае успеха будем развивать формат и дальше для крупных объектов. То есть для нас это долгосрочная история – цены останутся выгодными. А основная идея – развивать культуру семейных покупок, когда взрослые приходят с детьми или приезжают на автомобиле, чтобы затовариться впрок. Так же, как это делают американцы или европейцы», – поясняют в «Евроопте».

Кроме того, «Евроопт» выпустил к Новому году «Любимые зимние сказки». В книге – более 200 страниц о «Снежной королеве» и «Щелкунчике», а в качестве главной истории – «Новогодние приключения Бонстиков». Оживить сказки и поиграть в них можно с помощью интерактивных иллюстраций прямо со смартфона.