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Почти как Tinder. Новую любовную комедию «Ищу мужа» покажут в Минске

17.12.2019 09:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Российские звезды театра и кино Мария Порошина и Михаил Полицеймако порадуют новой любовной комедией «Ищу мужа» 22 января в КЗ «Минск».


Фото предоставлено организаторами

Театральный сезон в Новом году лучше всего начинать с легкой и веселой комедии, такой как премьерный спектакль «Ищу мужа» в исполнении звездных артистов — Марии Порошиной, Михаила Полицеймако, Владислава Котлярского. Тем более что спектакль поставлен по пьесе признанного мастера комедии драматурга Миро Гаврана — это всегда гарантия неутихающего хохота в зале.

Мария Порошина перед зрителями предстанет в роли вдовы, хранящей верность покойному мужу много лет. Однажды героиня решает найти новую любовь и дает лаконичное объявление в газету «Ищу мужа». Много лет скрывавший свою влюбленность сосед героини (Владислав Котлярский) подкупает заядлого афериста и картежника (в исполнении Михаила Полицеймако), чтобы тот притворился очень неудачными кандидатами для замужества, откликнувшимися на объявление в газете. Харизматичный и талантливый Михаил Полицеймако так правдиво перевоплощается, что все его «кандидаты» — смешные персонажи с яркой и запоминающейся индивидуальностью. Финал этой истории зрители смогут узнать в конце января в Минске.

В ролях

Мария Порошина — актриса, известная ролями в фильмах «Ночной дозор», «Анна Герман», сериалах «Бригада», «Всегда говори всегда», «Офицерские жены», а также во многих других популярных картинах.

Михаил Полицеймако — ведущий и актер, на счету которого более 125 киноработ («Записки экспедитора Тайной канцелярии», «День выборов», «Отчаянный домохозяин» и другие).

Владислав Котлярский — исполнитель ролей в сериалах «Глухарь», «Пятницкий», «Карпов» и других.

Когда: 22 января, 19.00

Где:

Сколько: 24 — 74 рублей (до Нового года)

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Теги: Минск
 
 
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Российские звезды театра и кино Мария Порошина и Михаил Полицеймако порадуют новой любовной комедией «Ищу мужа» 22 января в КЗ «Минск».
 
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