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-50! Приорбанк дарит новогодние скидки для бизнеса
Источник материала: Myfin
Пришло время праздновать и получать:
- 50% на РКО
Такую скидку на пакеты услуг по расчетно-кассовому обслуживанию до 1 марта 2020 года подарят тем, кто откроет счет или подаст заявку на его открытие в период с 16 по 31 декабря. Воспользовавшись предложением, вы получите:
- 20% на интернет-эквайринг
Комиссия на интернет-эквайринг снижается на 20% до 01 марта 2020 года. Вместо привычных 3% она составит всего 2,5%! Выгоду можете просчитать сами: просто возьмите калькулятор и прибавьте к своему обороту по картам 0,5%.
Бесплатно подключившись к этому сервису Приорбанка, вы получите:
До -31% от стоимости POS-терминала для торгового эквайринга
Благодаря совместной акции Приорбанка и ООО «Байтехсервис», у вас есть возможность сэкономить до 386 BYN на каждом POS-терминале. В любой день с 16 по 31 декабря откройте расчетный счет в банке и оставьте заявку на приобретение оборудования: любой POS-терминал вам обойдется всего в 850 BYN! Более того, при подключении услуги вас обучат работе с оборудованием.
0,1% за перечисление зарплаты
Зарплатный проект на праздничных условиях — целых шесть месяцев комиссия за перечисление заработной платы составит всего лишь 0,1%! Позвольте своему бухгалтеру зачислять зарплату максимально комфортно с функциональным интернет-банком, а вашим сотрудникам пользоваться всеми преимуществами программ лояльности и скидками Приорбанка. Чтобы воспользоваться акционным предложением, надо: а) быть новым клиентом банка б) обратиться в банк с 16 по 31 декабря в) платить зарплату сотрудникам. Не так уж и сложно!
Корпоративная карточка Visa Business – бесплатно
Еще одно праздничное предложение: вы можете выпустить и ровно год пользоваться корпоративной карточкой Visa Business абсолютно бесплатно, подключившись на любой пакет услуг.
Зачем вам эта карта?
Напоминаем: воспользоваться праздничными предложениями можно с 16 по 31 декабря. Обращайтесь. Волшебники Приобранка ждут вас!
*реклама, ОАО «Приорбанк», УНП: 100220190
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