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-50! Приорбанк дарит новогодние скидки для бизнеса

17.12.2019 09:00 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Пришло время праздновать и получать:

- 50% на РКО

Такую скидку на пакеты услуг по расчетно-кассовому обслуживанию до 1 марта 2020 года подарят тем, кто откроет счет или подаст заявку на его открытие в период с 16 по 31 декабря. Воспользовавшись предложением, вы получите:

  • Качественный сервис. Вы не «привязаны» к конкретному отделению банка, а выбираете ближайшее к вам. Благодаря функции мгновенных платежей можно осуществлять платежи даже после окончания банковского дня.
  • Высокую мобильность. К вашим услугам – интернет-банк для бизнеса и мобильный банк Prior Business. Совершайте любые платежи, отправляйте документы в банк, формируйте выписки везде, где есть Интернет. А М-код позволит совершать платежи там, где удобно вам.
  • Дополнительные сервисы. Например, сниженную комиссию за перевод денег в рамках зарплатного проекта.

- 20% на интернет-эквайринг

Комиссия на интернет-эквайринг снижается на 20% до 01 марта 2020 года. Вместо привычных 3% она составит всего 2,5%! Выгоду можете просчитать сами: просто возьмите калькулятор и прибавьте к своему обороту по картам 0,5%.

Бесплатно подключившись к этому сервису Приорбанка, вы получите:

  • возможность принимать платежи из любой точки мира
  • поддержку современного стандарта безопасности 3-D Secure
  • быстрое зачисление денег на счет
  • отчеты о транзакциях в Интернет-банке.

До -31% от стоимости POS-терминала для торгового эквайринга

Благодаря совместной акции Приорбанка и ООО «Байтехсервис», у вас есть возможность сэкономить до 386 BYN на каждом POS-терминале. В любой день с 16 по 31 декабря откройте расчетный счет в банке и оставьте заявку на приобретение оборудования: любой POS-терминал вам обойдется всего в 850 BYN! Более того, при подключении услуги вас обучат работе с оборудованием.

0,1% за перечисление зарплаты

Зарплатный проект на праздничных условиях — целых шесть месяцев комиссия за перечисление заработной платы составит всего лишь 0,1%! Позвольте своему бухгалтеру зачислять зарплату максимально комфортно с функциональным интернет-банком, а вашим сотрудникам пользоваться всеми преимуществами программ лояльности и скидками Приорбанка. Чтобы воспользоваться акционным предложением, надо: а) быть новым клиентом банка б) обратиться в банк с 16 по 31 декабря в) платить зарплату сотрудникам. Не так уж и сложно!

Корпоративная карточка Visa Business – бесплатно

Еще одно праздничное предложение: вы можете выпустить и ровно год пользоваться корпоративной карточкой Visa Business абсолютно бесплатно, подключившись на любой пакет услуг.

Зачем вам эта карта?

  • Вам не нужно приходить в банк, чтобы получить наличные. Тем более, что комиссия за снятие по карточке меньше, чем за получение наличных в кассе банка. Вы сможете проводить безналичные платежи со счета в любое удобное вам время: в торговых точках, сети Интернет и ЕРИП.
  • С ее помощью можно оплачивать расходы, связанные с хозяйственной деятельностью компании, командировочные расходы, расходы перевозчиков и представительские.
  • В случае необходимости вы можете получить бесплатную медицинскую консультацию за рубежом по телефону и даже воспользоваться срочной медицинской эвакуацией.
Напоминаем: воспользоваться праздничными предложениями можно с 16 по 31 декабря. Обращайтесь. Волшебники Приобранка ждут вас!

*реклама, ОАО «Приорбанк», УНП: 100220190

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Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Приорбанк поздравляет с наступающими праздниками и желает, чтобы в новом году каждый бизнес был счастливым. А помогут в этом специальные новогодние предложения,...
 
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