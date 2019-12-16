«Барса» победит «Реал», Лэмпард против Моуриньо и привет «зубрам» от Андриевского. Наши прогнозы

Источник материала: Tut.by

В совместном с букмекерской компанией Parimatch проекте наш эксперт Сергей Чалый ожидает дружеской встречи ведомых Жозе Моуриньо и Фрэнком Лэмпардом команд с обилием голов, а комментатор Дмитрий Герчиков объясняет предпосылки для победы «Барселоны» в отложенном «Эль-Класико». Спортивный журналист Кирилл Клименков предсказывает поражение хоккейного «Динамо» в третьем периоде матча против «Сочи» Александра Андриевского.

Чалый: «Моуринью думает о наследии, как если бы ему грозил выход на пенсию»

Кто: Сергей Чалый, автор проекта «Экономика на пальцах» на TUT.BY.

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В этот раз ставит на матч 18-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» — «Челси», который состоится 22 декабря.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— «Тоттенхэм» и «Челси» — обе команды находятся в состоянии транзита, — отмечает Сергей. — У «шпор» новый тренер — Жозе Моуриньо, а «Челси» получил трансферный бан и доверил клуб молодому наставнику Фрэнку Лэмпарду, легенде клуба.

На старте сезона «Челси» был неплох, вот и сейчас преследует лидеров Премьер-лиги. Однако недавние поражения от «Манчестер Сити» (1:2), «Вест Хэма» (0:1), «Эвертона» (1:3) и «Борнмута» (0:1) отдалили Лэмпарда и его подопечных от все тех же «Сити», «Лестера» и «Ливерпуля». Вероятно, это прогнозируемый спад, а не кризис. Но что такое нынешний «Челси», я пока не понимаю. Не превращается ли он в «Арсенал», которому достаточно быть в четверке и приносить владельцам прибыль?

The Telegraph утверждает , что хозяин «Челси» Роман Абрамович отверг предложение о продаже клуба за сумму менее трех миллиардов долларов. Полагаю, что «Челси» все же стоит на продаже. Владение лондонским клубом являлось для Абрамовича пропуском в элитное сообщество Великобритании, а раз русских туда больше не принимают ( Абрамовичу отказали в выдаче британской визы ), то и «Челси» перестал быть так важен для него.

Положение, в котором находится «Челси», очень напоминает наше футбольное минское «Динамо». Возможно, для Лэмпарда это хорошо. Он не испытывает давления: нет нужды кровь из носу давать результат уже в этом году. Подспорьем служит тот факт, что у «Челси» есть деньги на новые приобретения — сообщается о 150 млн фунтов стерлингов, которые «синие» готовы потратить зимой после снятия трансферного бана.

Читать прогноз дальше Зачем Моуриньо «Тоттенхэму»? Чтобы взбодрить лидеров команды. После прошлогоднего финала Лиги чемпионов они задумались о продолжении карьеры в других местах. И тут следовало либо отпускать их, либо бросить им новый вызов с новым тренером. Приглашением Моуриньо им как будто говорят: «Ребята, это еще не все, на что вы способны». Топ-тренер во главе команды должен довести игроков «Тоттенхэма» до максимальной трансферной стоимости. Продать подороже Сон Хын Мина и других — это Моуриньо, сильному оратору, не составит труда. Он будет набивать цену футболистам на каждой пресс-конференции. Моуринью думает о наследии, как если бы ему грозил выход на пенсию. Он стал мудрее, успокоился. Понял, что быть ненавидимым журналистами и болельщиками — невыгодная позиция. Сейчас он работает на позитивный имидж, что показала история с болбоем , который начал голевую атаку «Тоттенхэма» в матче с «Олимпиакосом».

Хорватский полузащитник «Челси» Матео Ковачич в матче группового этапа Лиги Европы 2018/19 против БАТЭ. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY Победа отстающему от «Челси» «Тоттенхэму» нужнее. В игре в атаке у «шпор» все неплохо. Расцветают Сон и Лукас Моура. Харри Кейн находится там, где нужно, и подставляет ногу. Кстати, Кейн — нападающий того типа, которые нравятся Моуриньо. В «Юнайтед» на позиции центрфорварда у Жозе тоже играли габаритные форварды — Златан Ибрагимович и Ромелу Лукаку. Принципиального значения для Моуриньо и Лэмпарда встреча не носит. Она будет похожа на товарищескую больше, чем на дерби. И тем не менее каждая команда попробует выиграть через созидательную игру, а не сугубо оборонительную. Ставлю на тотал больше трех голов, что весьма вероятно с учетом того, что и «Тоттенхэм», и «Челси» много забивают и пропускают.

Герчиков: «„Барса“ и „Реал“ зарубаются так, словно наступает Апокалипсис или есть возможность разжиться бесплатным билетом на концерт Коржа»

Кто: Дмитрий Герчиков, спортивный комментатор.

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В этот раз ставит на матч 10-го тура испанской Примеры «Барселона» — «Реал» Мадрид 18 декабря.

Фото из личного архива Дмитрия Герчикова

— «Класико» в испанском футболе вызывает интерес в любое время, — подчеркивает Дмитрий. — И если состояние одного из пиренейских грандов плачевное, на этот матч даже самый безнадежный коллектив — неважно, будь то столичный или каталонский — выходит из комы. Бежит и зарубается так, словно наступает Апокалипсис или есть возможность разжиться бесплатным билетом на концерт Макса Коржа в обход многотысячной очереди.

В нашем же случае команды вплотную прижаты друг к другу во главе Ла Лиги, и триумф в среду не просто позволит небожителю Примеры взять верх, но и презрительно посмотреть на принципиального соперника с высоты птичьего полета.

Исходя из зимнего отрезка дистанции, резонно предположить, что смеяться после финального свистка доведется «блаугране». Прежде всего потому, что Эрнесто Вальверде в декабре проявил себя не только как тактик, но и стратег. Тренер дал отдохнуть Лео Месси, равно как и целой группе лидеров, в ничего не значившем матче Лиги чемпионов против «Интера» (2:1). Здорово перестроился тактически, апробировав на всякий пожарный схему с тремя центральными защитниками. Заморочился с ротацией, в каждой из линий нащупав достойную альтернативу топам. И, как результат, выдал внушительную беспроигрышную серию в формате «две игры в неделю».

Без умопомрачительного аргентинца «Барса» определенно защищается лучше и готова играть вторым номером, если понадобится сохранять нужный счет в концовке. С ним же в деле решает любые трудности собственной позиционной атаки: до матча против «Интера» Месси забивал в трех официальных матчах подряд.

Читать прогноз дальше «Реал» вроде бы тоже набрал чемпионские обороты — одиннадцать матчей без поражений (отрезок стартовал в конце октября) доказывают не просто боеспособность Мадрида, но и проявляют атакующую доминанту в командном стиле. Пять мячей «Леганьесу», шесть — «Галатасараю», четыре — «Эйбару» пугают кучностью и разноплановостью, с которой голы проводились. Зинедин Зидан даже при травмах лидеров умудрялся интегрировать в группу атаки новых людей — и те моментально приносили пользу. Порой даже не сразу понималось, что на поле у «бланкос» нет Луки Модрича или Эдена Азара — столь здорово Мадрид комбинировал и доводил атаки до ума.

Серхио Рамос, капитан «Реала» и сборной Испании, — второй слева. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY Так почему же я склоняю чаши весов в сторону «блауграны»? Прежде всего, фактор Месси. Без Роналду «Реал» спасать безнадежные матчи пока не научился. Более того, иногда упираться лбом приходится в защиту «Бетиса» или «Мальорки». И сколько бы ни кричали Бензема и сотоварищи «За ВДВ!», пробить этим лбом оборонительную стену без португальца не получается. «Барса» же отскакивает в матчах «на тоненького» чуть ли не каждый тяжелый вечер. И Месси в том каталонцам эффективный помощник. Во-вторых, «Барса» с отрывом лучшая атакующая команда Примеры. И коль уж мы нахваливали наступление Мадрида, то признаем, что в открытом футболе у них меньше шансов преуспеть. Особенно если учесть, что чистым разрушением в опорной зоне у «Реала» занимается только Каземиро. Тогда как именно через эту территорию будет пролегать путь к воротам всего атакующего трио «блауграны». Наконец на территории Каталонии к хозяевам лояльны арбитры. А это значит, что чуть больше штрафных и чуть больше внимания к охране Месси «Барсе» будет гарантировано. Полумомент — как раз то, что способно решить исход подобного «класико». И бонусные возможности для их создания придутся команде Вальверде кстати.

Клименков: «Ни один клуб КХЛ не играет так слабо в третьих периодах, как минское „Динамо“»

Кто: Кирилл Клименков, журналист SPORT.TUT.BY.

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В этот раз ставит на матч Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Минск — «Сочи», который пройдет 18 декабря.

Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Минское «Динамо» уже очень далеко от первой восьмерки Западной конференции, но в стане «зубров» не хотят признавать, что борьба за плей-офф завершена, — констатирует Кирилл. — В руководстве продолжают грезить об участии в Кубке Гагарина и даже усиливают состав.

Спасать положение призван канадец итальянских кровей Мэтью Майоне. Защитник известен яркими подключениями к атакам и эффективной игрой в большинстве. Правда, не только этим: Майоне — один из самых «косячных» игроков обороны во всей КХЛ. Летя вперед, Мэтью регулярно забывает про свои основные функции.

По ходу сезона канадца попросили из «Куньлуня», а в «Динамо» пригласили только на просмотровый контракт. Кто знает, возможно, Майоне действительно станет тем элементом, которого не хватает игре «зубров».

Надеюсь, что подписание иностранца ради призрачных шансов на плей-офф не повлияет на стратегию «Динамо» по задействованию молодых игроков. В частности, на айс-тайм атакующего защитника Владислава Еременко в большинстве.

В остальном у «Динамо» все по-прежнему. Те же плюсы и минусы, те же речи тренера Крэйга Вудкрофта на пресс-конференциях. Мои последние прогнозы на «Динамо» уверенно зашли, так что в этот раз попробую не столь очевидную ставку. Но для начала о сопернике «зубров».

Читать прогноз дальше В среду «Динамо» предстоит встретиться с хоккейным клубом «Сочи». Южане завалили первую треть сезона, но после прихода на пост главного тренера белорусского специалиста Александра Андриевского, которого в межсезонье звали в «Динамо» ( но все было сложно ), улучшили турнирную ситуацию. «Леопарды» застряли где-то между топ-8 и тремя аутсайдерами конференции. Для рывка необходимо одержать несколько побед подряд и рассчитывать на осечки «Торпедо», «Витязя» и «Локомотива. Одна из сильнейших сторон «Сочи» — характер команды. Парни Андриевского сражаются до конца и сильно проводят третьи периоды. По набранным в заключительной трети очкам они идут вровень со СКА и опережают «Автомобилист», «Йокерит», «Магнитку» и московское «Динамо».

Александр Андриевский дважды руководил минским «Динамо» и перед сезоном 2019/20 года была близок к тому, чтобы снова возглавить команду. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY Минчане же, наоборот, часто упускают победы в концовке. Ни один клуб КХЛ не играет так слабо в третьих периодах, как минское «Динамо». Кроме того, у «зубров» не будет дня отдыха перед встречей с сочинцами из-за матча с «Локомотивом», и отсуствие передышки на восстановление должно сказаться на динамовцах негативно. Ставлю на победу «Сочи» в третьем периоде через «0». Это значит, что, если период завершится вничью, деньги вернут.

Хоккей. КХЛ. Регулярный сезон «Сочи» выиграет третий период через «0» Коэффициент — 1,84



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