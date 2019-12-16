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Правнучка Якуба Коласа и Янки Мавра: по женской линии сохраняется фамилия прадеда Мицкевич

17.12.2019 09:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Правнучка классика белорусской литературы Якуба Колоса и детского писателя Янки Мавра Василина Мицкевич побывала в гостях на «Радио-Минск» и в программе «Не проходите мимо» рассказала о семейных традициях

Передает корреспондент агентства «Минск-Новости».

– В нашей семье много традиций. Например, по женской линии сохраняется фамилия прадеда Мицкевич. Моя мама не меняла ее, когда вышла замуж. Я и мои две дочери также носят эту фамилию. Мой муж был не против. Младшую дочь Наталью назвала в честь бабушки – младшей дочери Янки Мавра. Моего дядю назвали в честь Якуба Колоса и он его полный тезка – Константин Михайлович Мицкевич. Он преподает белорусский язык в БНТУ. Мою маму назвали в честь ее бабушки Марии. Имя выбирал сам дед Якуб. Моего брата назвали в честь второго прадеда Янки Мавра – Иваном, – рассказала Василина Мицкевич. – Также в каждом поколении нашей семьи есть учителя. Как вы знаете, Колас преподавал белорусский язык, а Янка Мавр был учителем истории и географии. Эту традицию продолжила моя бабушка, которая преподавала «Теорию механизмов и машин» в политехническом институте. Там сейчас работает и мой дядя. Мама преподавала высшую математику в университете. Я – «Социологию» в БГУ.



Сейчас Василина Мицкевич работает главным хранителем фондов в Государственном литературно-мемориальном музее Якуба Колоса. В этом году музею исполнилось 60 лет.  Свои двери для посетителей он открыл благодаря стараниям старшего сына писателя Данилы Мицкевича. Он был основателем и первым директором музея.

– Музей – это семейной дело, – отмечает В. Мицкевич. – Там работал и мой дед Михась Константинович Мицкевич, младший сын Колоса.  Он очень любил встречаться с детьми и рассказывать им про жизнь и творчество своего отца. Трудилась в фондах и моя тетя Вера Даниловна. Она одна из лучших знатоков Колоса. Вообще, вся наша семья активно занимается популяризацией его творчества.

Василина Мицкевич говорит, что в музее стараются соблюдать традиции, которые царили в доме при жизни классика.  Дом Колоса всегда был полон гостей, поэтому в музее всегда рады посетителям.

– Колос был хорошим хозяином. Он много любил работать в саду: пилить дрова, сгребать листву. И сотрудники музея стараются поддерживать порядок на территории усадьбы, сохранять деревья и растения, что были при жизни прадеда. Например, он посадил дубы в честь сыновей, а березку в честь жены Марии Дмитриевны. Жаль, что деревце погибло пару лет назад. В следующем году собираемся возле музея посадить жито, которое садил и Колос. Он очень любил наблюдать, как растут колоски. Думаю, об этом стоит рассказывать и показывать нашим посетителям, – дополнила собеседница.

Она подчеркнула, что все экспонаты в музее оригинальные. Это предметы, которыми пользовался при жизни Якуб Колос и члены его семьи. В фондах находятся рукописи, фотографии, документы, письма, литературные, художественные произведения…

– Для нас самыми важными являются  прижизненные материалы. Например, издания книг Колоса, которые он дарил и подписывал своим друзьям и коллегам, его портреты, фотографии, письма, – говорит Василина Мицкевич. – Лично для меня очень ценно рукописное, эпистолярное наследие прадеда.  Думаю, не каждый имеет возможность почитать письма, которые писали их родственники 50-70 лет назад. Это очень вдохновляет. Ты словно проживаешь те события, о которых писал автор.  Я ценю такую возможность.
 
Теги: Минск
 
 
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Правнучка классика белорусской литературы Якуба Колоса и детского писателя Янки Мавра Василина Мицкевич побывала в гостях на «Радио-Минск» и в программе «Не...
 
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