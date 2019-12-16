Бывший спортдиректор минского «Динамо» поделился мнением об игре команды

Источник материала: Tut.by

Бывший спортивный директор минского «Динамо» Олег Иванов поделился мнением об игре минского «Динамо», передает tribuna.com.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Все эти проблемы «системы Вудкрофта» были и в успешном сезоне, есть они и сейчас. Только работает все с еще меньшим КПД.

— Может, просто нужно время.

— Сколько?! Четыре месяца прошло. Знаю по своему опыту работы в «Динамо», что декабрь-январь — это время, когда виден потенциал команды и она начинает прибавлять. И хоккеисты-дебютанты в том числе. А у нас Андрей Костицын, немало повидавший на своем веку, у которого сотни матчей в НХЛ, фактически дает понять, что не знает, что делать и как надо играть, когда один игрок из пятерки выпадает.

Еще раз говорю: если за четыре месяца хоккеисты не могут понять тренерскую систему, то или у них проблемы с хоккейным интеллектом, или у тренера, или система просто не эффективна и не работает в принципе.

К сожалению, и молодые парни — Еременко, Мартынов, Денисов, — игра которых обнадеживала в начале сезона, сейчас выглядят слабо. И это разочаровывает. Как и результат команды в целом.

А после поражения от ЦСКА Вудкрофт почти открытым текстом сказал, что понятия не имеет, когда его команда начнет побеждать. Тем не менее он продолжает утверждать, что свято верит в свою систему, а руководство «зубров» безоговорочно верит в тренера, подчеркивая, что контракт подписан на два года. Так что у него есть еще полтора года, чтобы экспериментировать и «творить», — сказал Иванов.