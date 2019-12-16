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В Белыничах мужчину засыпало землей во время прокладки канализации
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Белыничах мужчину засыпало землей.
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Предварительно, двое мужчин проводили работы по бестраншейной прокладке канализации к частному жилому дому. Произошел обвал грунта –напарник пострадавшего вызвал спасателей и пытался откопать мужчину до их приезда.
После спасения мужчина был передан медикам, они доставили его в больницу, после чего отпустили домой.
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Новости Беларуси. В Белыничах мужчину засыпало землей. По информации МЧС, происшествие случилось днем 16 декабря. Мужчину засыпало землей по уровень шеи. К...
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