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Владелец Louis Vuitton ненадолго стал самым богатым человеком мира

17.12.2019 10:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Руководитель французской компании LVMH (Moet Hennessy – Louis Vuitton), владеющей марками Christian Dior, Givenchy и Louis Vuitton, Бернар Арно на непродолжительное время стал самым богатым в мире человеком, сместив с первой позиции главу Amazon Джеффа Безоса, свидетельствуют данные рейтинга Forbes Real-Time.

Так, на 19:00 по минскому времени состояние французского бизнесмена составляло 109,6 миллиарда долларов США – на 100 миллионов больше, чем у Безоса.

Всего за понедельник капитал Арно увеличился на 1,8 миллиарда долларов, но на первой строчке рейтинга богачей он оставался недолго – спустя несколько минут его снова подвинул Безос.

В октябре текущего года глава Amazon на фоне слабого финотчета своей компании уже уступал лидерство в гонке миллиардеров – тогда первым стал основатель Microsoft Билл Гейтс.

Французская компания LVMH производит предметы роскоши под торговыми марками Guerlain, Louis Vuitton, Givenchy, Moet & Chandon, Kenzo, Hennessy и других. В ноябре текущего года она за 16 миллиардов долларов купила Tiffany & Co.
 
 
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Руководитель французской компании LVMH (Moet Hennessy – Louis Vuitton), владеющей марками Christian Dior, Givenchy и Louis Vuitton, Бернар Арно на непродолжительное время стал самым богатым в...
 
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