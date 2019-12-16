В Бресте предложили построить SkyWay: Что ответили власти

Сейчас его компания работает на испытательном полигоне под Марьиной Горкой и в перспективе обещает пассажирские перевозки на скорости до 500 километров в час. Многие считают, что SkyWay — это современная технологичная финансовая пирамида вроде Kairos.





Как пишет Анатолий Петрачев, «это реальность, которая не только сократит потребление топлива, улучшит экологию, но и даст возможность принять участие каждому желающему, в долевом строительстве».





Анатолий Петрачев рассказал BrestCity: «1 км по предварительной оценке 5 000 000 долларов. Если 5000 человек по 100$ в течении 10 месяцев, то вот и деньги. За год пока соберем деньги, строители составят точную смету. Через два — максимум три года мы будем уже ездить». Автор идеи уже обращался в брестский горисполком, и вот какой ответ получил на предложение по строительству новой подвесной дороги.





Вопрос строительства транспортной инфраструктуры эстакадного типа SkyWay считаем возможным рассмотреть в рамках государственно-частного партнерства, позволяющего взаимовыгодно реализовывать долгосрочные инфраструктурные проекты с привлечением частного капитала и ресурсов за счет эффективного распределения рисков и ответственности между государством и бизнесом. Для оценки и рассмотрения проекта по строительству транспортной инфраструктуры эстакадного типа SkyWay необходима подготовка технико-экономического обоснования, подробных (в т.ч. финансовых) расчетов, разработка и согласование соответствующей документации и пр. Варианты применения транспортных инноваций находятся на постоянной проработке в Брестском горисполкоме.