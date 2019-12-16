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«Есть шанс быть знаменитым». В Минске наградили лауреатов «Молодёжной премии-2019»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Команда «Доктор Хаус» – новое имя белорусского юмора в КВН, а самый вкусный белорусский хит – песня про картошку «Potato aka Бульба».
В Минске накануне подвели итоги первой всебелорусской «Молодежной премии-2019». Статуэтки и премии молодым талантам вручали за лучшие и нестандартные проекты – всего 13 номинаций – от открытий в сфере IT и дизайна до лучших белорусских хитов и проектов уходящего года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Владислав Самохвалов, лауреат «Молодежной премии-2019»:
Дмитрий Воронюк, первый секретарь центрального комитета БРСМ:
К слову, премию инициировала сама молодежь. В будущем организаторы планируют расширить список номинаций и призывают всех талантливых блогеров, музыкантов и дизайнеров подключиться к новому проекту в социальных сетях.
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Новости Беларуси. Команда «Доктор Хаус» – новое имя белорусского юмора в КВН, а самый вкусный белорусский хит – песня про картошку «Potato aka Бульба». В Минске...
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