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«Есть шанс быть знаменитым». В Минске наградили лауреатов «Молодёжной премии-2019»

17.12.2019 10:07 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Команда «Доктор Хаус» – новое имя белорусского юмора в КВН, а самый вкусный белорусский хит – песня про картошку «Potato aka Бульба».

В Минске накануне подвели итоги первой всебелорусской «Молодежной премии-2019». Статуэтки и премии молодым талантам вручали за лучшие и нестандартные проекты – всего 13 номинаций – от открытий в сфере IT и дизайна до лучших белорусских хитов и проектов уходящего года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Есть шанс быть знаменитым». В Минске наградили лауреатов «Молодёжной премии-2019»

Владислав Самохвалов, лауреат «Молодежной премии-2019»:
Год назад у меня не было треков вообще. У меня первые треки появились весной, и сегодня я здесь. Это очень быстро все произошло. Я безумно благодарен своей фан-базе, своим слушателям, они мне очень сильно помогли, и благодаря им я здесь.

«Есть шанс быть знаменитым». В Минске наградили лауреатов «Молодёжной премии-2019»

Дмитрий Воронюк, первый секретарь центрального комитета БРСМ:
Это показывает, что у нас созданы все условия для того, чтобы молодой человек, будь то он проявляет себя, снимая блог или отлично фотографируя или, например, круто катается на скейте. У него есть шанс быть знаменитым, стать лучшим, потому что все для этого в стране у нас есть.

К слову, премию инициировала сама молодежь. В будущем организаторы планируют расширить список номинаций и призывают всех талантливых блогеров, музыкантов и дизайнеров подключиться к новому проекту в социальных сетях.

«Есть шанс быть знаменитым». В Минске наградили лауреатов «Молодёжной премии-2019»

«Есть шанс быть знаменитым». В Минске наградили лауреатов «Молодёжной премии-2019»

«Есть шанс быть знаменитым». В Минске наградили лауреатов «Молодёжной премии-2019»

«Есть шанс быть знаменитым». В Минске наградили лауреатов «Молодёжной премии-2019»

Люди в материале: Владислав Самохвалов, Дмитрий Воронюк
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Команда «Доктор Хаус» – новое имя белорусского юмора в КВН, а самый вкусный белорусский хит – песня про картошку «Potato aka Бульба». В Минске...
 
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