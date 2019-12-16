Эммануэль Макрон и его водолазка, ставшая предметом толков

пишет Le Figaro. "(...) Президент Республики, надевший водолазку под пиджак, вызвал отклики множества пользователей интернета, озадаченных столь нетрадиционной формой одежды", -Le Figaro.









"(...) По мнению Франсуа и Доминика Гольм, авторов книги "Одеяние власти" (2012), девизом такого наряда является непринужденность, - говорится в статье. "Прохладное отношение превыше всего", - иронизирует Доминик Гольм. Такой предмет одежды как водолазка является частью стандартного облика левых 1968 года. "Ее носили студенты, подражая Даниэлю Кон-Бендиту" (одному из лидеров студенческих волнений во Франции в мае 1968 года), - напоминает Франсуа Гольм. - Когда это была не рубашка на пуговицах без галстука, то это была водолазка с твидовым пиджаком!"





"Понемногу этот знаковый предмет одежды перекочевал в гардероб президентов республики. "Первым, кто ее надел, был Жорж Помпиду, во время уикенда на Лоте. Это был очень повседневный наряд, ассоциировавшийся с сигаретой в зубах. Однако он носил это только за городом, а не в Париже. Я даже не представляю, чтобы Жискар и Миттеран могли так одеться", - вспоминает он.





"Первым президентом, действительно популяризировавшим эту зимнюю вещь, был Николя Саркози: во время его кампании в 2012 году это служило признаком непринужденности и даже перемен. Неужели ради такого решения попытался скопировать его дресс-код Эммануэль Макрон? Или это был просто выбор одежды для защиты от зимнего холода?" - задумывается журналистка Манон Ле Рой Ле Маррек.









"Этому всегда придается не такое уж малое значение. С точки зрения имиджа просчитываются все мелочи, - утверждает Франсуа Гольм. - С помощью этой водолазки перед нами появляется уже не глава государства в золотом облачении, а простой гражданин, который защищает климат". Такой наряд кардинально отличается от того, в котором появился Макрон несколько часов спустя на саммите по Украине вместе с Владимиром Путиным или Ангелой Меркель", - отмечает газета.







