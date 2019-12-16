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«Это очень символично». Боевые знамёна вручили воинским частям радиоэлектронной борьбы в Минске

17.12.2019 09:43 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Эффективно нейтрализовать информационное преимущество противника. Теперь белорусской армии это будет делать проще, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Частям, которые занимаются радиоэлектронной борьбой, вручили новые образцы вооружения.

«Это очень символично». Боевые знамёна вручили воинским частям радиоэлектронной борьбы в Минске

«Это очень символично». Боевые знамёна вручили воинским частям радиоэлектронной борьбы в Минске

Хорошей традицией стало и вручение знамен в канун профессионального праздника. Боевое Знамя во все времена – символ воинской чести, доблести и славы. Современную армию невозможно представить без новейших технологий и соответствующей аппаратуры, без создания глобальных сетей обмена информацией. Но ведь ровно тем же занимается и противник. И здесь важно уметь вести контрборьбу, быть эффективным в информационном пространстве.

«Это очень символично». Боевые знамёна вручили воинским частям радиоэлектронной борьбы в Минске

Игорь Данильчик, начальник управления радиоэлектронной борьбы генштаба Вооруженных Сил Беларуси:
Я рад, что у нас теперь все воинские части имеют свои знамена. Это очень символично. В этом году это, наверное, самое большое событие, о котором мы раньше не могли даже и мечтать – это вручение знамен нашим воинским частям.

Я думаю, у нас этот праздник удвоился или даже утроился, я бы сказал. И он надолго нам запомнится, останется в памяти у всех тех, кто здесь присутствовал или будет присутствовать при вручении знамени в Бресте в 48-м батальоне.

«Это очень символично». Боевые знамёна вручили воинским частям радиоэлектронной борьбы в Минске

Сегодня радиоэлектронная борьба – сложнейший интеллектуально-технический компонент противоборства с противником. Современные военные конфликты – это управление войсками в едином инфопространстве. Широкое применение находят информационно-управляющие системы. Это и определяет особую роль радиоэлектронной борьбы в успешном противодействии противнику.

«Это очень символично». Боевые знамёна вручили воинским частям радиоэлектронной борьбы в Минске

Люди в материале: Игорь Данильчик
 
Теги: Брест
 
 
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