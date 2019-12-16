Эстония продает крепость XIX века под жилье и отели

RKAS провела аукцион по продаже объекта со стартовой ценой 4,5 млн евро, покупателем утверждена фирма Nikolai Esimene Oy, материнской компанией которой является принадлежащая бизнесмену U.S. Invest. Следующим шагом станет заключение договора с покупателем, ожидается, что сделка состоится в январе, уточняет RKAS.





interfax.by Сыырумаа ранее говорил, что намерен превратить Батарейную морскую крепость в многофункциональный центр с отелями, ресторанами и жильем, пишет









Батарейная морская крепость была построена в 1840 году по приказу императора Николая I. В 1920-2005 годах она использовалась в качестве тюрьмы. В 2006 году комплекс передали RKAS. В 2013 году был разработан проект, который предусматривает реновацию крепости, приспособление ее под современные функции.



