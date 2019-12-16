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Состоялся областной семинар для руководителей сельхозорганизаций Брестской области

17.12.2019 11:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Брестском облисполкоме главным управлением организационно-кадровой работы совместно с комитетом по сельскому хозяйству и продовольствию с 11 по 13 декабря 2019 года проведен областной семинар для руководителей сельскохозяйственных организаций Брестской области со стажем работы в должности до 2 лет и впервые назначенных на руководящую должность.

Состоялся областной семинар для руководителей сельхозорганизаций Брестской области

Цель семинара - совершенствование знаний по актуальным направлениям и перспективам развития агропромышленного комплекса Брестской области, а также выработка навыков по вопросам организационно-управленческой деятельности будущего руководителя.

В работе приняли участие 23 руководителя сельскохозяйственных организаций области.

Состоялся областной семинар для руководителей сельхозорганизаций Брестской области

О ходе реализации мероприятий по выполнению «Государственной программы развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016-2020 годы» рассказал РЕБКОВЕЦ Валерий Васильевич, первый заместитель председателя облисполкома. Он высказал четкую позицию: «Каким должен быть современный руководитель и как решать возникающие проблемы, чтобы сработать на результат как для организации в целом, так и для трудового коллектива», в тоже время, выясняя проблемы и видение развития каждого из их хозяйств.

С участием руководства облисполкома рассмотрен актуальный вопрос об основных направлениях и перспективах строительства и модернизации зданий организаций агропромышленного комплекса Брестской области, а также строительства жилых домов в сельскохозяйственных организациях. По данной теме выступили представители комитета по архитектуре и строительству облисполкома и областных организаций: ДРУП «Госстройэкспертиза по Брестской области», ГУПИП «Институт «Брестстройпроект», ГППСУП «Объединение Брестоблсельстрой».

Состоялся областной семинар для руководителей сельхозорганизаций Брестской области

Для повышения уровня профессиональных знаний и использования их в работе в программу семинара были включены следующие темы:

- «Совершенствование организации работы по охране труда и материально-техническом обеспечении на предприятиях агропромышленного комплекса Брестской области»;

- «Практика прокурорского надзора за исполнением антикоррупционного законодательства в организациях агропромышленного комплекса» (представители прокуратуры Брестской области);

- «Авторитет руководителя, как элемент управления. Закрепление молодых специалистов в отраслях АПК» (АШМЯНЦЕВ Сергей Дмитриевич, исполнительный директор Брестского областного агропромышленного союза);

- «СМИ. Мастер-класс «Учимся давать интервью на камеру»;

- «Круглый стол по обсуждению вопросов о перспективах развития отрасли растениеводства и животноводства в области».

Программа семинара включала теоретические и практические занятия.

Так, 12 декабря 2019 г. состоялось практическое выездное занятие по теме «Пути повышения эффективности функционирования отраслей агропромышленного комплекса на примере организаций Каменецкого района».

В работе выездного семинара принял участие ЗАЙЧУК Валентин Михайлович, председатель Каменецкого райисполкома. Руководитель остановился на основных направлениях социально-экономического развития Каменецкого района.

Участники семинара ознакомились с инфраструктурой и технологиями развития комплексов ОАО «АгроНива», ОАО «Савушкина пуща» и ОАО «Видомлянское», изучили опыт реконструкции молочно-товарной фермы хозспособом в д.Волковичи.

О роли руководителя в деятельности сельхозорганизации, принятии нестандартных решений в современных условиях, работе с кадрами в хозяйстве рассказали директор ОАО «АгроНива» Виктор Александрович Бобр и директор ОАО «Видомлянское» Михаил Николаевич Страпко.

Руководством комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома были подведены итоги проведения семинара и обозначены основные направления развития организаций сельскохозяйственной отрасли Брестской области.

Работа по повышению профессиональной квалификации молодых руководителей АПК и дальше будет продолжена.

 
 
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  В Брестском облисполкоме главным управлением организационно-кадровой работы совместно с комитетом по сельскому хозяйству и продовольствию с 11 по 13 декабря 2019...
 
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