Неделю детской безопасности проведет ГАИ Могилевской области 18-24 декабря

Источник материала: Маяк Преднепровья

В преддверии зимних школьных каникул с 18 по 24 декабря на территории региона пройдет Неделя детской безопасности. Об этом сообщили в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Могилевского облисполкома.

Главная цель мероприятия — предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием детей, поскольку проблема детского дорожно-транспортного травматизма становится особенно актуальной в каникулярное время. Невинные шалости, выйдя за безопасные пределы квартиры, подъезда, двора, зачастую становятся причиной больших бед и трагедий.

За 11 месяцев 2019 года на дорогах Могилевской области с участием несовершеннолетних произошло 47 дорожно-транспортных происшествий: 1 подросток погиб, 47 получили травмы.

В зимнее время дорожная безопасность усугубляется повышенной скользкостью проезжей части, ранними сумерками, сложными погодными условиями. В связи с чем очень важно своевременно напомнить ребятам о правилах поведения на зимней дороге и вблизи нее.

Рекомендации для детей:

1. Готовясь перейти дорогу, остановитесь, посмотрите по сторонам, сосредоточьтесь. Отвлекитесь от гаджетов, избавьтесь от наушников в ушах. Вы должны видеть и слышать то, что происходит на дороге.

2. Нельзя стоять на краю тротуара, это опасно: от потока воздуха от проезжающей машины можно поскользнуться прямо на дорогу.

3. Переходите дорогу только по пешеходному переходу.

4. Не спешите, не бежите, переходите дорогу размеренно.

Когда на дороге снег или гололед, у автомобиля увеличивается тормозной путь. Нужно быть максимально осторожными при переходе проезжей части.

5. Яркое солнце и белый снег – помеха безопасности: они сильно блестят, а человек «ослепляется». БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ!

6. В оттепель на улице появляются коварные лужи, под которыми скрывается лед. Дорога становится очень скользкой!

Поэтому при переходе через проезжую часть лучше подождите, пока не будет проезжающих машин. Ни в коем случае не бежите через проезжую часть, даже на переходе! Переходите только шагом и будьте внимательны.

7. Зимой обзору дороги мешают сугробы на обочине, стоящие заснеженные машины. Значит, нужно быть крайне внимательным, вначале обязательно остановитесь и, только убедившись в том, что поблизости нет транспорта, переходите проезжую часть.

8. Теплая зимняя одежда мешает свободно двигаться. Поскользнувшись, в такой одежде сложнее удержать равновесие. Капюшоны, мохнатые воротники и зимние шапки также мешают обзору. БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!

9. Не забывайте про ФЛИКЕР. Если на Вашей одежде есть фликер, водитель заметит Вас издалека даже в пасмурный зимний день.

10. И главное, помните, что игры возле дороги и на проезжей части улицы – ЗАПРЕЩЕНЫ!

Важная роль в обеспечении детской дорожной безопасности принадлежит водителям. Никогда не следует забывать о том, что водитель на дороге должен быть профессионалом. Уважайте знак « Дети ». Всегда, независимо от того, видны дети или нет, снижайте скорость. Руководствуйтесь принципом, чем хуже обзор – тем ниже скорость. При проезде по дворовым территориям учитывайте привычку ребятни выбегать из-за стоящих машин. И помните, что при подъезде к пешеходным переходам необходимо заранее снижать скорость и всегда уступать дорогу пешеходам.

Не следует забывать о безопасности детей-пассажиров.

Перевозка детей в возрасте до 5 лет в легковом автомобиле должна осуществляться с обязательным использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка.

Детей от 5 до 12 лет необходимо перевозить с использованием удерживающих устройств или иных средств (бустеров, специальных подушек для сидения, дополнительных сидений), позволяющих безопасно пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства. При этом важно правильно зафиксировать ребенка ремнем безопасности: диагональный ремень должен проходить через плечо и грудную клетку и не соскальзывать на шею.

Перевозить детей на коленях нельзя.

Недопустимо пристегивать одним ремнем и пассажира и сидящего у него на коленях ребенка – это опасно, прежде всего, для ребенка. Беспрекословное правило – один ремень для одного человека.

Оставлять детей в движущемся автомобиле вообще не пристегнутыми также нельзя. А тем более разрешать им вставать на ноги, перемещаться по салону, становиться на колени на заднем или на переднем пассажирских сиденьях – при экстренном торможении или столкновении ребенок может получить травму или даже погибнуть. Таким образом, только специальное детское удерживающее устройство является действенным средством безопасности для маленьких пассажиров.

Уважаемые родители, помните — Вы для ребенка всегда являетесь авторитетом и примером в соблюдении Правил. От того, как вы научите своего ребенка вести себя на дороге, зависят ваше спокойствие и его безопасность.