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Пинск 20 декабря передаст Лиде эстафету культурной столицы Беларуси

17.12.2019 11:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Пинск передаст Лиде эстафету культурной столицы Беларуси. Торжественная церемония состоится 20 декабря, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделе идеологической работы и по делам молодежи Пинского горисполкома.

Пинск 20 декабря передаст Лиде эстафету культурной столицы Беларуси

В городском Доме культуры в этот день будут презентованы проекты, которые удалось реализовать в Пинске в нынешнем году. "Статус культурной столицы мы получили в Год малой родины. Ей и посвятим праздник, пригласили на него наших талантливых земляков. Наградим людей, которые внесли значимый вклад в культуру Пинска. Особым моментом мероприятия станет церемония передачи эстафеты Лиде, которая будет культурной столицей Беларуси в 2020 году", - отметили собеседники.

Также в этот день планируется заложить первый памятный знак на Аллее событий, которая разместится на пешеходной улице Ленина. Новый арт-объект появится по инициативе горисполкома. "Памятный знак с логотипом культурной столицы положит начало новой традиции. Например, 1 июня хотим установить табличку с надписью, что Пинск является городом, дружественным детям. Думаем над тем, чтобы увековечить возрожденный фестиваль "Зори над Пиной", - пояснили в горисполкоме.

Параллельно Пинск готовится перенять у Орши эстафету молодежной столицы республики. Этот статус он будет носить в 2020 году. В городе уже начали формировать план мероприятий. В него предлагается включить республиканский молодежный форум, спортивные состязания, выставку достижений молодежи, различные интерактивные площадки, мастер-классы.

 
 
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  Пинск передаст Лиде эстафету культурной столицы Беларуси. Торжественная церемония состоится 20 декабря, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделе идеологической...
 
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