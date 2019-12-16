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Канадский хоккеист отыграет два сезона за минское "Динамо"

17.12.2019 10:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Еще один канадский защитник, 27-летний Джо Морроу, появился в "Динамо-Минск", с хоккеистом заключен двусторонний контракт на два сезона, сообщает официальный сайт клуба.




"Нынешний сезон Джо начал в системе "Нью-Джерси" – в фарме "дьяволов" "Бингхэмптоне", где также выступает Егор Шарангович. Там Морроу сыграл 16 матчей, в которых набрал 4 (1+3) балла", - отмечается в сообщении "зубров".

"Продолжаем укреплять состав, линию обороны, – рассказал об этом решении генеральный директор ХК "Динамо-Минск" Дмитрий Басков. – Мы хорошо изучили кандидатуру Джо прежде, чем подписать контракт. Считаем, этот игрок поможет нам сбалансировать защиту, добавить ей надежности. Морроу находится в оптимальном хоккейном возрасте, что позволяет планировать сотрудничество с ним, в том числе, на перспективу. Именно этим объясняется подписание сразу на два сезона".
   
"Понимая, что идет решающий отрезок чемпионата, мы усиленно занимаемся селекцией, чтобы придать команде новую энергию. Возможно, это не последнее кадровое изменение, которое мы предпримем в ближайшее время", – объяснил Басков.
 
Теги: Минск
 
 
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Еще один канадский защитник, 27-летний Джо Морроу, появился в "Динамо-Минск", с хоккеистом заключен двусторонний контракт на два сезона, сообщает официальный сайт...
 
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