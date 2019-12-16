Сиваков - о признаниях экс-бойца СОБРа: Когда у нас там встреча Лукашенко и Путина?

в интервью экс-бойца СОБРа прозвучало, что глава внутренних войск лично знал о происходящем . Юрий Сиваков опроверг эти обвинения, выразив уверенность, что подобный материал сделан по конкретному политическому заказу. Напомним,. Юрий Сиваков опроверг эти обвинения, выразив уверенность, что подобный материал сделан по конкретному политическому заказу.





— Я вам скажу, что материал такой добротный, сделанный профессионально, на высоком техническом уровне и, чувствуется, на хорошей такой кухне. Главное — вовремя. Когда у нас там встреча Лукашенко и Путина? 20 декабря? И мне кажется, что это даже не десерт, а только закуска. Должны еще появиться и первое блюдо, и второе, и третье, — заявил Юрий Сиваков в интервью Нашай ніве.





Тем не менее экс-министр конкретно не назвал «заказчика».





— Об этой кухне можно только догадываться. Мне кажется, что такие козыри заранее готовятся. Они где-то лежат, ждут момента истины, вбрасывания в общество. Но я хочу сказать, что этот материал, из всех тех, что были раньше, самый профессиональный, — отметил Сиваков.









Вместе с тем он отметил, что отдельные моменты, изложенные в интервью, соответствуют действительности. В частности, тот факт, что в спецподразделении его звали Дед.





Напомним, ранее интервью Гаравского прокомментировал и командир СОБРа Дмитрий Павличенко.



