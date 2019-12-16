В Национальном аэропорту появилась аэрокапсула с шумоизоляцией и интернетом

Источник материала: Ежедневник





Конструкторская компания EnCata установила в Национальном аэропорту Минск аэрокапсулу.

Это специальная изолированная кабина с шумоизоляцией, постоянным высокоскоростным доступом в интернет, ПК, комфортной мебелью.

В AeroCapsule можно будет отдыхать, просматривать новости на компьютере; регулировать потолочное освещение и освещение стола; изменять высоту кресла с помощью кнопок управления; следить на мониторе за расписанием вылетов авиарейсов из аэропорта.

Как сообщили dev.by в компании, в дальнейшем EnCata планирует установить подобные капсулы в других крупных транспортных узлах.