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В Национальном аэропорту появилась аэрокапсула с шумоизоляцией и интернетом

17.12.2019 11:51 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

В Национальном аэропорту появилась аэрокапсула с шумоизоляцией и интернетом

Конструкторская компания EnCata установила в Национальном аэропорту Минск аэрокапсулу.

Это специальная изолированная кабина с шумоизоляцией, постоянным высокоскоростным доступом в интернет, ПК, комфортной мебелью.

В AeroCapsule можно будет отдыхать, просматривать новости на компьютере; регулировать потолочное освещение и освещение стола; изменять высоту кресла с помощью кнопок управления; следить на мониторе за расписанием вылетов авиарейсов из аэропорта.

Как сообщили dev.by в компании, в дальнейшем EnCata планирует установить подобные капсулы в других крупных транспортных узлах.

 
Теги: Минск
 
 
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Конструкторская компания EnCata установила в Национальном аэропорту Минск аэрокапсулу.
 
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