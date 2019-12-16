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В Национальном аэропорту появилась аэрокапсула с шумоизоляцией и интернетом
17.12.2019 11:51 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Конструкторская компания EnCata установила в Национальном аэропорту Минск аэрокапсулу.
Это специальная изолированная кабина с шумоизоляцией, постоянным высокоскоростным доступом в интернет, ПК, комфортной мебелью.
В AeroCapsule можно будет отдыхать, просматривать новости на компьютере; регулировать потолочное освещение и освещение стола; изменять высоту кресла с помощью кнопок управления; следить на мониторе за расписанием вылетов авиарейсов из аэропорта.
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Конструкторская компания EnCata установила в Национальном аэропорту Минск аэрокапсулу.
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