ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларуский фильм про женскую колонию Гомеля не получит «Оскар»

17.12.2019 09:52 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

Мы писали, как беларуский фильм «Дебют» о женской колонии в Гомеле режиссера Анастасии Мирошниченко выдвинули на «Оскар». Сперва он был представлен в номинации «Лучший фильм на иностранном языке», а затем получил новую – «Лучший документальный фильм». Тогда продюсер «Дебюта» Виктор Лобкович говорил, что ничего похожего с беларускими фильмами раньше не происходило, и предлагал ждать объявления шорт-листа.

Но сегодня ночь, 17 декабря, на сайте Американской киноакадемии опубликовали шорт-лист премии, пишет The Village Беларусь. К сожалению, фильм о гомельской колонии в него не вошел. В прошлом году в это же время беларуский фильм «Хрусталь» Дарьи Жук также лишился возможности получить «Оскар» – не попал в шорт-лист.

Напомним: «Дебют» сняли в 2018 году. Режиссер Мирошниченко решила показать, как реальные заключенные гомельской женской колонии ставят пьесу про материнство для показа на сцене театра. А параллельно с этим девушка рассказала историю каждой из них – за что «сидит», когда выйдет и что думает о предстоящей жизни на свободе. Этот фильм действительно пробирает – автор проекта показала жизнь «постояльцев» колонии куда больше и лучше, чем многие режиссеры за последние несколько лет до нее. Наш главред Анастасия Рогатко уже объясняла, почему «Дебют» достоин хотя бы вашего просмотра: читайте об этом по ссылке.

А вот фильмы, которые включили в шорт-лист номинации «Лучший фильм на иностранном языке» 2019-го:

  • «Раскрашенная птица», Чехия;
  • «Правда и справедливость», Эстония;
  • «Отверженные», Франция;
  • «Оставшиеся», Венгрия;
  • «Страна меда», Северная Македония;
  • «Дылда», Россия;
  • «Тело Христово», Польша;
  • «Атлантика», Сенегал;
  • «Паразиты», Южная Корея;
  • «Боль и слава», Испания.

Читайте по теме: В прокат вышел «Дебют» о женской колонии. Объясняем, почему это лучший беларуский документальный фильм

 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мы писали, как беларуский фильм «Дебют» о женской колонии в Гомеле режиссера Анастасии Мирошниченко выдвинули на «Оскар». Сперва он был представлен в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Определены самые популярные приложения десятилетия
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
17.12.2019
Кобринский вестник
Полесская правда
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика