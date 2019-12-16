Беларуский фильм про женскую колонию Гомеля не получит «Оскар»

Источник материала: KYKY

Мы писали , как беларуский фильм «Дебют» о женской колонии в Гомеле режиссера Анастасии Мирошниченко выдвинули на «Оскар». Сперва он был представлен в номинации «Лучший фильм на иностранном языке», а затем получил новую – «Лучший документальный фильм». Тогда продюсер «Дебюта» Виктор Лобкович говорил, что ничего похожего с беларускими фильмами раньше не происходило, и предлагал ждать объявления шорт-листа.

Но сегодня ночь, 17 декабря, на сайте Американской киноакадемии опубликовали шорт-лист премии, пишет The Village Беларусь. К сожалению, фильм о гомельской колонии в него не вошел. В прошлом году в это же время беларуский фильм «Хрусталь» Дарьи Жук также лишился возможности получить «Оскар» – не попал в шорт-лист.

Напомним: «Дебют» сняли в 2018 году. Режиссер Мирошниченко решила показать, как реальные заключенные гомельской женской колонии ставят пьесу про материнство для показа на сцене театра. А параллельно с этим девушка рассказала историю каждой из них – за что «сидит», когда выйдет и что думает о предстоящей жизни на свободе. Этот фильм действительно пробирает – автор проекта показала жизнь «постояльцев» колонии куда больше и лучше, чем многие режиссеры за последние несколько лет до нее. Наш главред Анастасия Рогатко уже объясняла, почему «Дебют» достоин хотя бы вашего просмотра: читайте об этом по ссылке .

А вот фильмы, которые включили в шорт-лист номинации «Лучший фильм на иностранном языке» 2019-го:

«Раскрашенная птица», Чехия;

«Правда и справедливость», Эстония;

«Отверженные», Франция;

«Оставшиеся», Венгрия;

«Страна меда», Северная Македония;

«Дылда», Россия;

«Тело Христово», Польша;

«Атлантика», Сенегал;

«Паразиты», Южная Корея;

«Боль и слава», Испания.