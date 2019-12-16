Определены самые популярные приложения десятилетия

Источник материала: Tut.by

Аналитическая компания App Annie рассказала , какие приложение и игры являлись самыми популярными у пользователей мобильных девайсов в этом десятилетии.

В период с 2010 по 2019 год самым скачиваемым приложением для устройств под управлением iOS и Android стал Facebook. За ним следует Facebook Messenger, WhatsApp и Instagram. В списке также оказались, например, YouTube, Twitter и TikTok.

В список самых экономически прибыльных программ из названных выше вошел только YouTube. Рейтинг возглавил Netflix, за которым следует сервис знакомств Tinder и приложение Pandora Music.



Фото: App Annie

Среди игр самой скачиваемой оказалась Subway Surfers. За ней идут Candy Crush Saga, Temple Run 2, My Talking Cat и Clash of Clans. В пояснении App Annie говорится, что лидерство создателем Subway Surfers удалось занять благодаря большой популярности проекта в Индии, на которую приходится примерно 15% его загрузок за все время.

Рейтинг игр, в которых пользователи потратили больше всего денег, возглавляет Clash of Clans. За ней идет Monster Strike и Candy Crash Saga.



Фото: App Annie

В конце представители App Annie добавили, что «на протяжении 2010-х годов мы видели, как меняется мир. Теперь не составляет труда забронировать чей-либо дом вместо аренды отеля, также можно заказать еду из любого ресторана и играть в игры консольного качества, когда мы в пути. Мобильный телефон был в эпицентре каждого из этих изменений, предоставляя пользователям окно в Сеть на ладони».