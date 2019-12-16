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Почему Китай выдал Беларуси «беспрецедентный» кредит на сумму 500 миллионов долларов

17.12.2019 09:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Любопытный взгляд на то, почему Китай выдал Беларуси «беспрецедентный» кредит.

Почему Китай выдал Беларуси «беспрецедентный» кредит на сумму 500 миллионов долларов
Укрепление связей между Беларусью и Китаем началось в 2014 году, сразу после начала конфликта между Россией и Украиной, в экспресс-комментарии «Салiдарнасцi» замечает Директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований Арсений Сивицкий.


Фото Еврорадио

По его словам, именно в результате этого конфликта Китай был вынужден пересмотреть свои планы по реализации проекта «Один пояс и один путь».

– Украине отводилась особое место, как своего рода хабу, воротам для выхода на европейский рынок. Например, Китай планировал реализовать ряд крупных инфраструктурных проектов в Крыму, включая глубоководный порт и индустриальный парк. Но Россия эти планы сорвала, – напоминает собеседник.

На этом фоне Китай перенес свое внимание на Беларусь, как на более стабильное и предсказуемое государство:


– Но интересы Китая при этом остались абсолютно неизменными. Теперь уже Беларусь начала рассматриваться как способ захода на европейский рынок в среднесрочной перспективе.

Для этого белорусские власти, безусловно, должны проделать серьезную работу в плане нормализации отношений с Западом и диверсификации рынков сбыта продукции.

А Минск, в свою очередь, был заинтересован в сотрудничестве с Китаем, чтобы противостоять давлению Кремля, которое начало усиливаться как раз в 2015 году. Причем, в последние годы сотрудничество Беларуси с Китаем не сводилось лишь к экономической сфере, подчеркивает эксперт.

– Мы видим, что Китай поддерживает белорусский суверенитет – и даже предоставляет ряд военных технологий. Наша ракетная программа, спутниковая программа, проекты в сфере зенитно-ракетных комплексов – все это во многом основано на китайских технологиях, которая нам были переданы за последние несколько лет со стороны Пекина.

Таким образом, Китай помогает Беларуси балансировать, сдерживая давление, которое исходит от России, – считает Арсений Сивицкий.

И китайский кредит на 500 миллионов долларов, который был предоставлен белорусской стороне, следует рассматривать именно в этом контексте, подчеркивает собеседник «Салiдарнасцi»:

– Он направлен на рефинансирование долговых обязательств перед российским правительством, которые Беларусь должна выполнить в этом году. Изначально Минск для этого планировал взять кредит, опять же, у России, но россияне в качестве условия поставили необходимость «углубление интеграции».

В силу кардинально разных позиций между Минском и Москвой получилось так, что Беларусь была вынуждена отказаться от российского кредита и обратиться к Китаю. А Китай эту просьбу исполнил. И помог белорусским властям ослабить интеграционную удавку.

Арсений Сивицкий считает, что Китай и дальше будет поддерживать Беларусь, «но качество этого сотрудничества зависит от того, насколько белорусские власти поймут те цели, которые ставит перед собой китайская сторона».
 
Теги: Минск
 
 
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