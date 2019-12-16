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В Каменецком районе Ford съехал в кювет и перевернулся: пострадала женщина и ребенок

17.12.2019 11:51 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Женщина и ребенок пострадали при опрокидывании автомобиля в Каменецком районе, сообщили в областной ГАИ.


Авария произошла 16 декабря, около 14.20, на 5-м километре трассы Р7 Каменец — Жабинка — Федьковичи. Здесь 29-летняя водитель Ford Mondeo не справилась с управлением и съехала в кювет, где автомобиль опрокинулся на бок

В результате ДТП водитель Ford и ее пятилетняя пассажирка получили травмы. Врачи оказали им медицинскую помощь и отпустили домой.

 
 
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Врачи оказали пострадавшим медицинскую помощь и отпустили домой.
 
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