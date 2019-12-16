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В выходные, 21-22 декабря, в Гродно откроется рождественский городок на фестивале семьи «Город счастливых людей»

17.12.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В выходные, 21-22 декабря, в Гродно откроется рождественский городок на фестивале семьи «Город счастливых людей»Гродно откроется рождественский городок на фестивале семьи «Город счастливых людей»" width="599" height="363">

Вы окунетесь в особую атмосферу Рождественского городка.

Этот фестиваль собирает своих гостей уже шесть лет подряд в разных городах Беларуси, а нынче он приехал в Гродно, чтобы отпраздновать с его жителями светлый Праздник Рождества.
 
Если вы хотите вырваться из рутины будней, почувствовать себя в волшебном мире и насладиться сказочной атмосферой Рождества, то приходите 21-22 декабря с 13.00 до 17.00 на площадь Ленина, на Рождественский Фестиваль семьи «Город счастливых людей».
 
Здесь вы окунетесь в особую атмосферу Рождественского городка. Каждый, кто придет на Праздник, сможет пройти увлекательный квест по «развлекательных островках» на площадке перед сценой, среди которых «Хоккей», «Рождественская история», «Снеговик», «Боулинг», «Мама+я», «Настольные игры», «Вифлеемский экспресс», «Баскетбол», «Шары», «Поздравления». Всей семьей вы сможете смастерить замечательные подарки своими руками для близких на островке «Хэнд-мейд». А на «Фотоостровке» будет возможность сделать замечательные праздничные фото с особыми рождественскими декорациями.
 
Участников праздника также ждут танцевальные флешмобы, рождественские хороводы, силовое шоу, игры, конкурсы и много призов. Помимо веселых конкурсов и забав, можно будет всей семьей принять участие в спортивных соревнованиях по зимнему флорболу.В рамках фестиваля состоится конкурс рисунка «Рождество».
 

Порадуют гостей праздника артисты белорусской эстрады Александр Патлис, Ольга Жукова, музыкант-инструменталист Александр Воронище, а также выступят украинский ансамбль «Барвинок», скрипичный Дуэт Антикона и многие другие.

А каждый, кто выполнит все задания маршрутного путеводителя по развлекательным островкам, получит главный приз Фестиваля!
 

Фестиваль пройдет 21-22 декабря с 13.00 до 17.00 на площади Ленина. Все мероприятия – благотворительные, участие в них – бесплатно.

 
В выходные, 21-22 декабря, в Гродно откроется рождественский городок на фестивале семьи «Город счастливых людей»
 
Теги: Гродно
 
 
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