В выходные, 21-22 декабря, в Гродно откроется рождественский городок на фестивале семьи «Город счастливых людей»

Источник материала: Вороновская газета

Гродно откроется рождественский городок на фестивале семьи «Город счастливых людей»" width="599" height="363">



Вы окунетесь в особую атмосферу Рождественского городка.

Этот фестиваль собирает своих гостей уже шесть лет подряд в разных городах Беларуси, а нынче он приехал в Гродно, чтобы отпраздновать с его жителями светлый Праздник Рождества.

сказочной атмосферой Рождества, то приходите 21-22 декабря с 13.00 до 17.00 на площадь Ленина, на Рождественский Фестиваль семьи «Город счастливых людей». Если вы хотите вырваться из рутины будней, почувствовать себя в волшебном мире и насладитьсяРождества, то приходите 21-22 декабря с 13.00 до 17.00 на площадь Ленина, на Рождественский Фестиваль семьи «Город счастливых людей».

Здесь вы окунетесь в особую атмосферу Рождественского городка. Каждый, кто придет на Праздник, сможет пройти увлекательный квест по «развлекательных островках» на площадке перед сценой, среди которых «Хоккей», «Рождественская история», «Снеговик», «Боулинг», «Мама+я», «Настольные игры», «Вифлеемский экспресс», «Баскетбол», «Шары», «Поздравления». Всей семьей вы сможете смастерить замечательные подарки своими руками для близких на островке «Хэнд-мейд». А на «Фотоостровке» будет возможность сделать замечательные праздничные фото с особыми рождественскими декорациями.

Участников праздника также ждут танцевальные флешмобы, рождественские хороводы, силовое шоу, игры, конкурсы и много призов. Помимо веселых конкурсов и забав, можно будет всей семьей принять участие в спортивных соревнованиях по зимнему флорболу.В рамках фестиваля состоится конкурс рисунка «Рождество».

Порадуют гостей праздника артисты белорусской эстрады Александр Патлис, Ольга Жукова, музыкант-инструменталист Александр Воронище, а также выступят украинский ансамбль «Барвинок», скрипичный Дуэт Антикона и многие другие.

А каждый, кто выполнит все задания маршрутного путеводителя по развлекательным островкам, получит главный приз Фестиваля!

Фестиваль пройдет 21-22 декабря с 13.00 до 17.00 на площади Ленина. Все мероприятия – благотворительные, участие в них – бесплатно.



