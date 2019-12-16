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Под Чаусами несколько раз перевернулся Opel: пострадали три человека
Источник материала: Tut.by
Три человека получили травмы в аварии, которая произошла утром 16 декабря вблизи деревни Кутня Чаусского района. Об этом
Предварительно установлено, что 40-летний водитель Opel Astra на закруглении дороги влево не справился с управлением, в результате чего автомобиль выехал на правую обочину, врезался в бордюрный камень остановочного пункта и несколько раз опрокинулся.
Водитель легковушки и два его пассажира (26-летний и 33-летний мужчины) получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.
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По предварительной информации, водитель Opel Astra на закруглении дороги влево не справился с управлением.
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