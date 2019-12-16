В России произвели первую партию самоходок, «обгоняющих время»

Источник материала: Tut.by

Завод «Уралтрансмаш» (часть концерна «Уралвагонзавод») произвел первую партию новейших САУ «Коалиция-СВ». Об этом рассказал в интервью РИА Новости гендиректор предприятия Дмитрий Семизоров.



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Самоходка, по его словам, уже готова к отгрузке. По своим техническим характеристикам, заявил Семизоров, «Коалиция-СВ» является машиной будущего и даже «обгоняет время».

Именно эти самоходки наряду с 2С19М1 «Мста-С» и модернизированными 2С19М2 составят основу парка САУ российской армии, рассказал гендиректор «Уралтрансмаш».

Впервые 152-миллиметровая самоходная гаубица 2С35 «Коалиция-СВ» была представлена на параде Победы в Москве 9 мая 2015 года. Она предназначена для подавления командных пунктов противника, его средств ПВО/ПРО, артиллерии. Также гаубица может уничтожать живую силу и бронетехнику противника.

Огнем «Коалиции-СВ» можно управлять дистанционно, все операции отображаются на мониторах единого информационно-командного блока. Скорострельность системы составляет 16 выстрелов в минуту, а дальность — до 70 километров.