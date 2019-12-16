Беларусь предлагает перейти на формульное установление цены на нефть при поставках из России

Источник материала: Ежедневник





Минэнерго РФ не участвует в обсуждении перехода на формульное ценообразование на нефть, о котором просит Беларусь, стране стоит решать этот вопрос с нефтяными компаниями.

Об этом сообщил журналистам замглавы ведомства Анатолий Яновский в кулуарах конференции Ростехнадзора.

Как сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией, Беларусь предлагает перейти на формульное установление цены на нефть при поставках из РФ в Беларусь. Страна также предлагает использовать в формуле коэффициент баррелизации исходя из фактической плотности сырья.

По словам замглавы Минэнерго, вопрос формульного ценообразования находится в компетенции российских нефтяных компаний.

"Торгуют нефтью конкретные нефтяные компании, это их нефть, это частные компании, они сами решают по какой цене и по какой формуле они продают свою нефть и в какую страну", - сказал журналистам Яновский.

Отвечая на вопрос, участвует ли Минэнерго в обсуждении этого вопроса, Яновский ответил: "Нет, конечно. Мы как раз сказали нашим белорусским коллегам, что это вопрос, который решают сами нефтяные компании. Поэтому если у вас есть желание, то, пожалуйста, с ними обсуждайте. А заниматься государственным регулированием у нас в стране цены на нефть мы не собираемся".