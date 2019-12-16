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Беларусь предлагает перейти на формульное установление цены на нефть при поставках из России
17.12.2019 12:38 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Минэнерго РФ не участвует в обсуждении перехода на формульное ценообразование на нефть, о котором просит Беларусь, стране стоит решать этот вопрос с нефтяными компаниями.
Об этом сообщил журналистам замглавы ведомства Анатолий Яновский в кулуарах конференции Ростехнадзора.
Как сообщил
По словам замглавы Минэнерго, вопрос формульного ценообразования находится в компетенции российских нефтяных компаний.
"Торгуют нефтью конкретные нефтяные компании, это их нефть, это частные компании, они сами решают по какой цене и по какой формуле они продают свою нефть и в какую страну", - сказал журналистам Яновский.
Отвечая на вопрос, участвует ли Минэнерго в обсуждении этого вопроса, Яновский ответил: "Нет, конечно. Мы как раз сказали нашим белорусским коллегам, что это вопрос, который решают сами нефтяные компании. Поэтому если у вас есть желание, то, пожалуйста, с ними обсуждайте. А заниматься государственным регулированием у нас в стране цены на нефть мы не собираемся".
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Минэнерго РФ не участвует в обсуждении перехода на формульное ценообразование на нефть, о котором просит Беларусь, стране стоит решать этот вопрос с нефтяными...
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