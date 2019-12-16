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Серьезная авария на МКАД: столкнулись три грузовика и микроавтобус, движение затруднено

17.12.2019 12:32 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Серьезная авария произошла утром 17 декабря на МКАД, сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.


По информации представителя ГАИ Октябрьского района Виктории Царук, около 09.25 на 19-м километре внутреннего кольца МКАД в первой полосе движения столкнулись четыре автомобиля.

В результате ДТП травмы различной степени тяжести получил водитель фуры Renault. Мужчину доставили в больницу.

Движение на данном участке серьезно затруднено. Инспекторы рекомендуют учитывать данную информацию при планировании и выборе маршрута движения.



На месте аварии работают сотрудники ГАИ. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

 
 
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В результате ДТП травмы различной степени тяжести получил водитель фуры Renault. Мужчину доставили в больницу.
 
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