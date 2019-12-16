Серьезная авария на МКАД: столкнулись три грузовика и микроавтобус, движение затруднено

Источник материала: Tut.by

Серьезная авария произошла утром 17 декабря на МКАД, сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.





По информации представителя ГАИ Октябрьского района Виктории Царук, около 09.25 на 19-м километре внутреннего кольца МКАД в первой полосе движения столкнулись четыре автомобиля.

В результате ДТП травмы различной степени тяжести получил водитель фуры Renault. Мужчину доставили в больницу.

Движение на данном участке серьезно затруднено. Инспекторы рекомендуют учитывать данную информацию при планировании и выборе маршрута движения.









На месте аварии работают сотрудники ГАИ. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.