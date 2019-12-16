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«Зарплату задрали и в Польше, и в Литве». В Беларуси в дефиците рабочие, их переманивают другие страны

17.12.2019 12:47 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси не хватает больше 90,1 тысяч работников (на начало года — 74,9 тысячи). При это большинство предложений от нанимателей — 63,6% — на начало декабря было для рабочих. Об этом FINANCE.TUT.BY сообщили в Минтруда. Среди рабочих востребованы водители автомобилей, повара, продавцы.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Для сравнения: на начало этого года для рабочих было 63,4% вакансий от общего числа предложений нанимателей. На начало декабря в Беларуси было 10 239 официально безработных.

Среди строителей востребованы каменщики (чуть больше 1,2 тысячи вакансий), плотники (1030), штукатуры (850), маляры (830). Это данные из общереспубликанского банка вакансий. Напомним, ранее власти приняли решение поднять зарплаты уезжающим на заработки строителям. В Минстройархитектуры поясняли, что в 2017 году почти 50% от всех уехавших на заработки за границу составили строители. А позже строителям снизили заработки.

В Беларуси сейчас не хватает водителей (4,4 тысячи вакансий, из которых 518 в Минске), поваров (почти 1,7 тысячи), продавцов (почти 2,2 тысячи), трактористов (почти 2,5 тысячи), электрогазосварщиков (около 1,1 тысячи).

Напомним, в регионах не хватает водителей, они уезжают на заработки в Европу, где больше платят, об этом в мае этого года рассказывали в облавтотрансах. «Зарплату задрали и в Польше, и в Литве, поэтому текучесть ощущается. Если мы тут стараемся им минимально по тысяче рублей платить, то там, мягко говоря, в два раза больше», — отмечали в «Гроднооблавтотрансе».

К примеру, в Литве белорусы чаще всего трудоустраиваются водителями международных пассажирских транспортных средств, поварами, монтажниками технологических трубопроводов и оборудования, столярами, бетонщиками, укладчиками кирпича, водителями электропогрузчиков, монтажниками металлоконструкций, укладчиками кровли. То есть в Литве белорусы устраиваются по «дефицитным» в нашей стране специальностям.

При этом большинство белорусов, которые выезжают на заработки, составляют рабочие. К примеру, в январе — июне этого года за границей, по статистике МВД, трудоустроилось чуть больше 5,1 тысячи человек. Большинство из них — почти 4 тысячи — по рабочим специальностям. Уточним, что в статистике МВД учитываются те, кто выехал за границу на работу по подписанным договорам и контрактам через уполномоченные на трудоустройство за рубежом организации. Те, кто самостоятельно уехал, не зафиксированы в статистике. Поэтому данные стран, в которые уезжают на заработки, отличаются в большую сторону по числу трудовых мигрантов из Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
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В Беларуси не хватает больше 90,1 тысяч работников (на начало года - 74,9 тысячи). При это большинство предложений от нанимателей на начало декабря было для рабочих.
 
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