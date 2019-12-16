В Слуцке на пожаре спасли мужчину

Источник материала: Слуцк Город

В понедельник, 16 декабря, в 23.05 в Слуцкий РОЧС поступило сообщение, что из недостроенного здания на улице М. Богдановича идёт дым.

По приезду на место спасатели нашли в комнате на первом этаже мужчину 1950 года рождения, которого вынесли на свежий воздух. Его передали скорой медицинской помощи и доставили в больницу. Однако спасённый в медицинской помощи не нуждался, его отпустили.

Пожар ликвидировали, его причина устанавливается. Предполагаемая версия причины возникновения пожара — неосторожное обращение с огнем.