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В Слуцке на пожаре спасли мужчину
17.12.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
В понедельник, 16 декабря, в 23.05 в Слуцкий РОЧС поступило сообщение, что из недостроенного здания на улице М. Богдановича идёт дым.
По приезду на место спасатели нашли в комнате на первом этаже мужчину 1950 года рождения, которого вынесли на свежий воздух. Его передали скорой медицинской помощи и доставили в больницу. Однако спасённый в медицинской помощи не нуждался, его отпустили.
Пожар ликвидировали, его причина устанавливается. Предполагаемая версия причины возникновения пожара — неосторожное обращение с огнем.
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В понедельник, 16 декабря, в 23.05 в Слуцкий РОЧС поступило сообщение, что из недостроенного здания на улице М. Богдановича идёт дым.
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