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В Слуцке на пожаре спасли мужчину

17.12.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

В понедельник, 16 декабря, в 23.05  в Слуцкий РОЧС  поступило сообщение, что из недостроенного здания на улице М. Богдановича идёт дым. 

По приезду на место спасатели нашли в комнате на первом этаже мужчину 1950 года рождения, которого вынесли на свежий воздух. Его передали скорой медицинской помощи и доставили в больницу. Однако спасённый в медицинской помощи не нуждался, его отпустили.

Пожар ликвидировали, его причина устанавливается. Предполагаемая версия причины возникновения пожара — неосторожное обращение с огнем.

Слуцкий РОЧС
Slutsk-Gorod.by

 
 
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В понедельник, 16 декабря, в 23.05  в Слуцкий РОЧС  поступило сообщение, что из недостроенного здания на улице М. Богдановича идёт дым. 
 
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