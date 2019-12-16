Эксперт: Новогодней девальвации в этот раз не будет









Тут и традиционное развлечение под названием «ожидание новогодней девальвации», и непонятные «дорожные карты углубления интеграции», которые вот-вот будут подписаны. Об их содержании есть только самые общие представления, но всем кажется (и не без основания), что каждая из 31-й карты ведет прямиком в российское рабство.





А если «карты» не будут подписаны, то, что делать с российским «налоговым маневром», с ценами на газ, с обслуживанием госдолга в 2020-ом году? В общем, чем дальше, тем страшнее.





Попробуем разобраться. Новогодней девальвации в этот раз не будет. Беларуский рубль за последний месяц просел на три с лишним процента и к доллару и к евро и к российскому рублю, чем, на мой взгляд, исчерпал свои девальвационные возможности на ближайшее время.





Это не исключает дальнейшего снижения курса рубля в течение года, тем более что в бюджете на 2020 год заложен среднегодовой курс к доллару США 2,24 белорусского рубля.





Это означает, по самым грубым прикидкам, что государство вполне допускает, что курс рубля к концу года может упасть до 2,37 за один доллар. Однако, учитывая предстоящие в конце августа президентские выборы, можно ожидать, что если такое произойдет, то, скорее всего, после этого «эпохального события».





Что касается «дорожных карт», то есть большие сомнения, что их удастся подписать, тем более что подписывать их, как выяснилось, нужно пакетом, т.е., либо все, либо ни одной. Для Лукашенко весь смысл их подписания в компенсации потерь от налогового маневра и в установлении цены на нефть на уровне внутрироссийских с учетом расходов на дальнейшую прокачку.





Судя по всему, даже подписание всех «дорожных карт» не гарантирует решения этого вопроса. Путин неоднократно давал понять, что распространение внутрироссийских механизмов в экономике на Беларусь возможно только при условии политической интеграции.





Может ли Лукашенко пойти на политическую интеграцию с Россией, на создание наднациональных органов власти, объединение банковских систем, введение единой валюты ? Мой ответ отрицательный. В какую бы красивую обертку это не заворачивалось, любая даже частичная потеря властных полномочий означала бы начало конца Лукашенко.





Да, сокращение российских дотаций ухудшает экономическую ситуацию в стране, но не настолько, чтобы это становилось угрозой действующей власти. Угроза - стихийные выступления народа. Власть, несмотря на отсутствие в стране социологии, это хорошо чувствует. Об этом свидетельствует реакция на выступления против декрета «о тунеядцах» и против аккумуляторного завода в Бресте





Пока общенародных протестов против ухудшения экономической ситуации в стране нет – политическая интеграция с Россией представляет для режима Лукашенко более значительную угрозу.





Ну, а что с экономикой? Нельзя сказать, что тут все гладко, но пока реальных опасений какого-то краха она не вызывает. Бюджет на 2020 год сверстан, он дефицитный, но дефицит не критичен, особенно учитывая средства, сэкономленные в предыдущие годы.





Он учитывает предстоящую президентскую кампанию. Предусмотрены ассигнования на повышение зарплат бюджетникам и госслужащим, основным столпам режима, а также средства на повышение пенсий.





Конечно, без заимствований на внешнем и внутреннем рынке не обойтись, они предусмотрены в размере почти два миллиарда долларов и могут оказаться достаточно дорогими. Но об этом мы подумаем через несколько лет, когда придет время отдавать.





Разумеется, если бы удалось что-то отщипнуть от России или МВФ было бы проще, но Россия требует интеграции, а МВФ реформ, так что придется обходиться своими силами.









Ну, а что с дорожными картами? По большому счету по тем отрывочным данным, которые имеются, можно прийти к выводу, что они большого значения не имеют, это всего лишь попытка двух футбольных команд согласовать, наконец-то правила игры.





А некоторые – как унификация налоговых систем – и вовсе могут оказаться вредными (ведь структура экономики у нас с Россией разная, у них добывающая, у нас перерабатывающая).





Но повторюсь, на мой взгляд, это всего лишь средство выторговать себе какие-то преференции, и за них Лукашенко будет сражаться до последнего. Не будет преференций – возможно, и самого подписания не будет.