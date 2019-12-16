Как будут меняться пенсионные системы в развитых странах и в тренде ли Беларусь

Источник материала: Tut.by

Пенсионные системы сейчас меняются во многих государствах. Здесь можно даже выделить тренды, которым следует большинство развитых стран. Например, пенсионный возраст повышают не по заранее заготовленной схеме, а автоматически при росте продолжительности жизни, а размер пенсии все теснее увязывает с тем, сколько человек проработал и какую зарплату получал. Об этом говорится в исследовании Pensions at Glance 2019, подготовленном Организацией экономического сотрудничества и развития (туда входит большинство стран Евросоюза, а также некоторые другие — США, Япония, Южная Корея, Израиль).

FINANCE.TUT.BY посмотрел на пенсионные тренды в других странах и сравнил их с тем, что происходит у нас.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Тренд № 1. От распределительных пенсионных схем — к накопительным

Во второй половине ХХ века пенсионные системы в большинстве стран ОЭСР напоминали ту, что действует сейчас в Беларуси. Размер пенсий зависел от количества лет с уплатой страховых взносов, зарплаты и пенсионных коэффициентов, а выплачивались они за счет взносов работающих людей.

— В то время население быстро увеличивалось, экономика росла, и это позволяло увеличивать возврат из таких схем. Еще одна их привлекательная сторона — это возможность выплачивать пенсии тем людям, которые не делали пенсионных отчислений, — комментируют эксперты.

Однако в последние десятилетия многие страны начали внедрять обязательные накопительные системы, где взносы работодателя и работника идут в пользу конкретного человека и на которые можно получить дополнительный инвестиционный доход. Основная причина — финансовая неустойчивость распределительных схем, связанная в том числе со старением населения.

— Чили в 1981 году и Мексика в 1997 году заменили свои государственные распределительные системы обязательными накопительными с участием частных фондов. Позднее Эстония, Венгрия, Польша, Словакия и Швеция в качестве дополнения к государственной распределительной системе ввели обязательные взносы в накопительные фонды либо же увеличили размеры этих взносов, — приводят примеры авторы исследования.

Тем не менее, некоторые страны (например, Польша и Венгрия) позже отменили обязательное участие в накопительных схемах. Эксперты констатируют, что переход на накопительную пенсионную систему — дорогое удовольствие для страны.

— Наполнения пенсионных фондов должно хватать не только на то, чтобы выплачивать пенсии действующим пенсионерам, участвовавшим в распределительной системе, но и на то, чтобы аккумулировать будущие выплаты для нынешних плательщиков взносов. Ни работающие люди, ни пенсионеры не смогут нести такую серьезную финансовую ношу без серьезных потерь, в то время как возможность государства профинансировать этот переход может быть ограничена.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Есть и другой вариант развития событий — усовершенствовать распределительную систему. Так в 1990-х поступили в Латвии, Польше, Италии и Швеции. Взносы работающих людей все еще идут на выплату пенсий действующим пенсионерам, но при этом схема расчета пенсий теперь больше похожа на ту, что действует в частных фондах. Их размер зависит от суммы уплаченных взносов за все время трудового стажа, ожидаемой продолжительности жизни и прогнозируемых процентных ставок в экономике.

А что в Беларуси?

У нас вводить обязательную накопительную систему пока не планируют, а первую очередь по финансовым причинам.

— Если вводить обязательное накопление, мы должны будем задуматься о введении дополнительного тарифа. Сегодня Фонд соцзащиты для обеспечения текущих выплат уже вынужден привлекать средства республиканского бюджета. Эти 29% (отчислений от зарплат на выплату пенсий — Прим. ред.) сегодня не покрывают расходы на выплату пенсий, поэтому на накопления их отдать нельзя. Кто-то должен будет эти деньги компенсировать, а это опять республиканский бюджет, — объяснял ранее замминистра труда Валерий Ковальков.

Так что пока белорусы могут копить на прибавку пенсию добровольно. Программы дополнительного пенсионного страхования есть в двух фондах — государственной «Стравите» и частном «Приорлайфе».

Тренд № 2. Государственная пенсия все больше зависит от зарплаты и стажа

Конечно, при накопительной системе на будущую пенсию напрямую влияет то, какие взносы делал человек во время работы. Но при этом во многих странах та часть пенсии, которую государство выплачивает через распределительную систему, тоже начинает все больше зависеть от стажа и заработка конкретного человека, в то время как раньше это была некая усредненная для всех выплата. Например, Эстония, Литва и Словакия внедрили систему баллов, которая позволяет учесть объем пенсионных отчислений человека за всю жизнь. Чем больше баллов, тем больше будет пенсия.

Также увеличивается и стаж, который принимают в расчет при начислении пенсии. Раньше, например, это могли быть только последние годы работы перед пенсией или годы с самым высоким уровнем дохода.

— В настоящее время большинство стран ОЭСР учитывают полный стаж человека за всю жизнь. Только Австрия, Франция, Словения, Испания, США и Португалия принимают в расчет не весь стаж, хотя Австрия движется к этому, постепенно увеличивая принимаемый в расчет стаж для тех, кто родился в 1955 году и позже, — пишут авторы исследования.

А что в Беларуси?

У нас размер зарплаты хоть и влияет на будущую пенсию, но с определенными ограничениями. Получается, что пенсия человека с высоким доходом будет не так сильно отличаться от пенсии человека, который получал среднюю зарплату по стране. Например, в сентябре средний размер пенсий по возрасту составлял почти 447 рублей, а максимальная пенсия по возрасту при стаже 40/45 лет — 768 рублей (без учета надбавок).

Если говорить о стаже, то сейчас для расчета пенсий учитывается зарплата за последние 25 лет работы подряд (то есть начиная с 1994 года).



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Тренд № 3. Размер пенсий и пенсионный возраст меняются автоматически в зависимости от ситуации

Уже половина стран-членов ОЭСР в той или иной форме ввела автоматическую корректировку размера государственных пенсий в зависимости от каких-то внешних параметров. Например, в Финляндии начиная с 2010 года минимальный уровень государственной пенсии зависит от того, как меняется продолжительность жизни в стране. Продолжительность жизни растет — минимальная пенсия уменьшается. В некоторых странах отталкиваются от соотношения работающих людей и пенсионеров. Например, в Германии такой коэффициент существует с 2005 года и влияет на «стоимость» пенсионного балла. В 2018 году он позволил увеличить государственные пенсии на 0,3%, но ожидается, что начиная с 2020 года демографическая ситуация изменится и пенсии, наоборот, могут начать уменьшаться на 0,5% в год.

Также все больше стран увеличивают пенсионный возраст не по заранее составленному графику, а, опять же, в зависимости от того, как складывается ситуация в стране. Чаще всего повышение пенсионного возраста привязано к росту продолжительности жизни.

— В Дании, Эстонии, Италии и Нидерландах соотношение равно 1:1. Это означает, что увеличение продолжительности жизни на год приводит к повышению пенсионного возраста на год. Но тогда получается, что дополнительные годы жизни человек проведет работая, в то время как время на пенсии остается неизменным, — отмечают авторы исследования. — В Финляндии и Португалии пенсионный возраст увеличивается на две трети от повышения продолжительности жизни (если продолжительность жизни выросла на год, пенсионный возраст увеличивается на 8 месяцев — Прим. ред.). Швеция планирует внедрить такую же пропорцию. Это объясняется стремлением сохранить соотношение времени, проведенного на работе и на пенсии.

А что в Беларуси?

У нас пенсионный возраст увеличивается «по старинке» — по заранее составленному графику. Повышение началось в 2017 году. Пенсионный возраст прирастает на полгода каждый год до тех пор, пока не составит 63 года для мужчин и 58 лет для женщин. Очередное такое повышение ждет нас с 1 января 2020 года.

Размер трудовых пенсий по закону индексируется минимум один раз в год. В текущем году повышений было два — в мае и в августе . Но минимальная пенсия привязана к бюджету прожиточного минимума, который пересматривают раз в квартал. Так что можно сказать, что и у нас минимальные пенсии меняются автоматически.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Тренд № 4. Пенсии будут уменьшаться относительно зарплат

В большинстве стран ОЭСР в будущем коэффициент замещения (то, как средняя пенсия соотносится со средней зарплатой) будет составлять 49% для мужчин и 48,2% для женщин. Эти расчеты актуальны для тех, кто начал работать в 22 года и не делал перерывы в стаже. В некоторых странах (Австрия, Италия, Люксембург) пенсии будут превышать 75% зарплаты, а в некоторых (Ирландия, Литва, Мексика, Польша, Великобритания) не дотянут и до 30%.

При этом для тех, кто родился в 1996 году, коэффициент замещения в среднем будет на 5,8 процентных пункта меньше, чем для тех, кто родился в 1940 году. То есть размер пенсий относительно зарплат будет уменьшаться. В разных странах этот разрыв может различаться.

— Например, в Мексике у тех, кто родился до 1977 года, пенсия практически равняется зарплате, но современная накопительная система может предоставить куда меньший коэффициент замещения. А в Норвегии снижение оказалось не таким сильным — на 6 процентных пунктов, — пишут авторы исследования.

Некоторым странам удалось избежать такого резкого разрыва в первую очередь благодаря повышению пенсионного возраста. Это Дания, Италия и Турция.

— Подразумевается, что для более молодых поколений пенсии составят такой же процент от зарплат только в том случае, если они будут работать дольше и выйдут на пенсию гораздо позже, — комментируют эксперты.

А что в Беларуси?

Власти планировали , что в 2019 году средняя пенсия по возрасту будет составлять 40% от средней зарплаты (это соотношение рекомендовано Международной организацией труда). В октябре коэффициент замещения составлял 39,8%.