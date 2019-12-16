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Белорусы потратили за год в местных интернет-магазинах 1,68 млрд рублей

17.12.2019 12:44 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Белорусы потратили за год в местных интернет-магазинах 1,68 млрд рублей
Фото из открытых источников

По оценке Deal.by, за год онлайн-продажи в белорусских интернет-магазинах выросли на 24% до 1,681 млрд руб. Доля интернет-продаж в розничном товарообороте страны на конец года составила 3,4%.

Наряду с онлайн-продажами рост показали и сопутствующие сервисы: онлайн-реклама, онлайн-платежи и доставка. За год объем этих услуг увеличился в среднем на 26%.

Белорусы потратили за год в местных интернет-магазинах 1,68 млрд рублей
 

Средний чек уменьшается, количество заказов растет

За 11 месяцев 2019 г. покупатели сделали в белорусских интернет-магазинах, размещенных на Deal.by, 719 тыс. заказов – на 11% больше, чем годом раньше. Средний чек снизился со 141 до 127 руб.

“Снижение среднего чека связано с тем, что белорусы стали чаще покупать у местных продавцов недорогие товары, которые до этого ждали из Китая, – рассказал руководитель маркетплейса Deal.by Максим МАРИНИЧ. – Так, например, количество заказов зарядных устройств выросло на 162%, аккумуляторов для телефонов на 90%, а кабелей для электроники – на 46%”.

Белорусы потратили за год в местных интернет-магазинах 1,68 млрд рублей
 

Лидеры по росту заказов – продукты и автозапчасти

Чаще всего у местных продавцов покупали: товары для дома и сада, технику и электронику, товары для детей и товары для красоты и здоровья.

Белорусы потратили за год в местных интернет-магазинах 1,68 млрд рублей
 

Сильнее всего увеличился спрос на продукты питания, напитки и авто-, мототовары: количество заказов в этих категориях по сравнению с прошлым годом выросло на 28% и 25% соответственно.

Белорусы потратили за год в местных интернет-магазинах 1,68 млрд рублей
 

Больше половины заказов покупатели забирают сами

Самый популярный способ доставки из интернет-магазинов – курьерская доставка “до двери”. Курьеры привезли белорусам 27% заказов. Но доставлять курьерами дорого, поэтому со временем они будут уступать место самовывозу.

Уже в этом году больше половины заказов белорусы забрали сами: 26% – в отделении службы доставки, 24% – на “Белпочте”, 23% – на складе или ПВЗ магазина.

Белорусы потратили за год в местных интернет-магазинах 1,68 млрд рублей
 

На сайтах оплачивают меньше четверти покупок, но ситуацию может изменить “безопасная сделка”

В 2019-м белорусы на 6% чаще оплачивали покупки в интернете на сайтах продавцов. За год онлайн-платежи выросли с 16 до 22% в общем объеме оплат. Однако подавляющее большинство заказов, 78%, покупатели по-прежнему оплачивают в момент доставки.

Белорусы потратили за год в местных интернет-магазинах 1,68 млрд рублей
 

Привычка белорусов платить после доставки не идет на пользу рынку. Многие продавцы сотрудничают со сторонними курьерскими службами, которые переводят оплату за товар спустя несколько дней после доставки, из-за чего у продавцов формируется кассовый разрыв. Также магазины несут убытки, если покупатель не забрал посылку. Это одна из причин, по которой у интернет-магазинов часто просто не остается свободных средств, чтобы инвестировать в развитие бизнеса. Из-за этого страдает ассортимент и сервис – две вещи, от которых зависит, насколько качественно нас обслуживают в интернете.

Повысить популярность онлайн-платежей поможет “безопасная сделка” – способ оплаты, распространенный на зарубежных маркетплейсах. При “безопасной сделке” покупатель оплачивает товар в момент заказа, но не продавцу, а маркетплейсу – тот переводит деньги продавцу сразу после того, как клиент подтвердит, что с товаром все в порядке. От этого выигрывают обе стороны. Покупатель не переживает за свои деньги – их вернут, если с товаром будет что-то не так. А продавец получает оплату сразу же после доставки и не беспокоится, что посылку не заберут, ведь за нее уже заплатили.

Белорусские маркетплейсы смогут ввести “безопасную сделку”, после того, как в стране разрешат прием платежей в пользу третьих лиц. Соответствующий законопроект, закон «О платежных услугах в Республике Беларусь», уже внесен в парламент и может вступить в силу в середине 2020 г.

 
 
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