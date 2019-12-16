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Лукашенко требует максимальной отдачи от каждого вложенного рубля в экономику

17.12.2019 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

 

Лукашенко требует максимальной отдачи от каждого вложенного рубля в экономику
Во время совещания

Президент Беларуси Александр Лукашенко требует максимальной отдачи от каждого вложенного рубля в белорусскую экономику. Об этом глава государства заявил сегодня на совещании о реализации наиболее проблемных инвестиционных проектов, передает корреспондент БЕЛТА.

«Несмотря на сложность экономической ситуации, нам ежегодно удавалось сохранять обоснованный уровень инвестиций в нашу экономику. При этом главное требование неизменно — максимальная отдача от каждого вложенного рубля. В результате должны быть обеспечены эффективная занятость и достойная зарплата», — сказал Александр Лукашенко.

Он подчеркнул, что цель инвестиций, которые являются главным фактором экономического роста, — стабильное региональное развитие и повышение уровня жизни человека. «Вкладывая деньги в экономику, мы ориентировались прежде всего на то, чтобы появлялись и развивались традиционные предприятия, основанные на переработке сырья, которое имеется в наличии в нашей стране. Если деревообработка — это лес. Если цемент и прочее — значит, соответствующее сырье в своем большинстве присутствует в Беларуси, не надо ехать за тридевять земель», — пояснил Президент.

«С момента обретения независимости, как бы ни было трудно, мы не закрыли, а поддержали и постоянно развиваем промышленное производство. Мы сохранили крупнейшие в мировом масштабе предприятия машиностроения, нефтепереработки, химической промышленности», — отметил глава государства

Александр Лукашенко обратил внимание, что за это время значительно модернизированы деревообрабатывающая, цементная и пищевая отрасли, созданы новые высокотехнологичные мощности в традиционной энергосистеме. При этом в стране активно развивают возобновляемую и атомную энергетику. «Впервые в истории независимой Беларуси организовано производство линейки легковых автомобилей. Также впервые мы реализуем масштабный биотехнологический проект по производству аминокислот», — добавил он.

В то же время глава государства заметил, что ожидаемые результаты получены не везде, запланированные бизнес-планами показатели не достигнуты. «Более того, ввод в промышленную эксплуатацию отдельных новых производств, которые давно должны работать и приносить прибыль, вообще остановлен», — констатировал Президент.

Ранее Александр Лукашенко поручал детально рассмотреть проблемные вопросы как на местах, так и в правительстве и под персональную ответственность должностных лиц выработать системные решения для эффективного развития предприятий. Однако, по его словам, правительство к концу года традиционно подготовило предложения об оказании очередной государственной поддержки. «Если эта поддержка обоснована, мы ее будем оказывать: такова жизнь. Но только после того, как будет доказано, что в этой поддержке просители нуждаются и не провалили объективно план модернизации и инвестирования, который был до них доведен», — подчеркнул белорусский лидер.

Глава государства поинтересовался, почему вложение значительных средств по отдельным проектам оказалось малоэффективным и какие решения приняты правительством для стабилизации работы предприятий. «Что сделано новым правительством по запуску производств на новых предприятиях, в которые вложено немало кредитных ресурсов? Что необходимо предпринять для исключения просчетов? — спросил он. — Также хочу услышать, как развивается производство, обеспечивается защита белорусской природы. Это наше главное богатство и бесценное наследие, которое принадлежит не только нам, но и детям, которое мы обязаны сохранить. А претензий к инвесторам у ведомств по охране природы предостаточно».

Президент подчеркнул особую важность совещания: на кону сотни миллионов долларов. «Меня интересуют особенно те производства, которые на слуху уже не первый год, но так и не начали работать, или работают очень слабо. Тема для всех понятна, поэтому давайте без лишних слов и страданий, стенаний, заклинаний определяться, что будем делать дальше, особенно с несколькими предприятиями, которые должны давно работать и приносить прибыль», — сказал он.-0-

БЕЛТА

 
 
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  Президент Беларуси Александр Лукашенко требует максимальной отдачи от каждого вложенного рубля в белорусскую экономику. Об этом глава...
 
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