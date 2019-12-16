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В Узде пенсионер-инвалид убирает улицы «по зову души»

17.12.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

В Узде появился свой герой. Леонид Новиков добровольно убирает улицы города по зову души. В прошлом преподаватель, он всегда стремился принести пользу окружающей среде и малой родине, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Этого человека легче встретить на городских улицах, чем найти дома. Кстати, и журналисты увидели его случайно – он наводил порядок на главной площади Узды. В зависимости от времени года в его арсенале лопата, грабли или метла. Леонид Новиков переехал из Гомельской области 13 лет назад.

Красоту любил всегда, но настоящим увлечением его хобби стало на пенсии. В прошлом преподаватель, он никогда не был просто созерцателем. Всегда стремился приложить свою руку к доброму делу. Первым объектом стал парк.

— Я живу в этом городе, и мне хочется этому городу что-нибудь сделать, потому что я уже на пенсии, — говорит Леонид Новиков.


СТВ

 
 
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В Узде появился свой герой. Леонид Новиков добровольно убирает улицы города по зову души. В прошлом преподаватель, он всегда стремился принести пользу окружающей...
 
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