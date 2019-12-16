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Российский рубль отыграл вчерашнее падение

17.12.2019 13:54 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

К завершению торгов во вторник 17 декабря стоимость валютной корзины выросла всего на 0,07% до максимального уровня за 305 дней благодаря быстрому укреплению российского рубля.

Курс доллара снизился 0,0014 BYN до 2,1037 BYN/USD.

Кус евро упал на 0,0027 BYN до 2,3440 BYN/EUR.

Курс российского рубля вырос на 0,0081 BYN до 3,3629 BYN/100 RUB. Рубль РФ полностью отыграл вчерашнее снижение и оказался на максимальном уровне с 6 апреля 2018 года.

Центробанк России

Банк России опустил официальный курс доллара на 24 копейки до 62,5326 RUB/USD — минимального уровня почти за полгода с 26 июня 2019 года. 

Официальный курс евро упал на 26 копеек до 69,6801 RUB/EUR — минимума с 5 марта 2018 года (652 дня назад).
 
 
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К завершению торгов во вторник 17 декабря стоимость валютной корзины выросла всего на 0,07% до максимального уровня за 305 дней благодаря быстрому укреплению...
 
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