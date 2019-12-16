Российский рубль отыграл вчерашнее падение

Курс доллара снизился 0,0014 BYN до 2,1037 BYN/USD.





Кус евро упал на 0,0027 BYN до 2,3440 BYN/EUR.





Курс российского рубля вырос на 0,0081 BYN до 3,3629 BYN/100 RUB. Рубль РФ полностью отыграл вчерашнее снижение и оказался на максимальном уровне с 6 апреля 2018 года.





Центробанк России

Банк России опустил официальный курс доллара на 24 копейки до 62,5326 RUB/USD — минимального уровня почти за полгода с 26 июня 2019 года.





Официальный курс евро упал на 26 копеек до 69,6801 RUB/EUR — минимума с 5 марта 2018 года (652 дня назад).