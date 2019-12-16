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Дмитрий Басков о Владимире Цыплакове: «Он всегда был нам огромным примером для подражания»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минске прощаются с Владимиром Цыплаковым, одним из наиболее ярких хоккеистов сборной Беларуси. Проститься с хоккеистом сегодня пришли сотни людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Венки и цветы несли родные и близкие, коллеги, молодые хоккеисты, представители различных ведомств и просто обычные люди.
Дмитрий Басков, генеральный директор ХК «Динамо-Минск»:
Для меня лично это просто самый добрый и жизнерадостный человек, наверное, из всего хоккейного мира. Всегда очень искренне любил хоккей и этой искренней любовью давал в том числе мне пример.
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Новости Беларуси. В Минске прощаются с Владимиром Цыплаковым, одним из наиболее ярких хоккеистов сборной Беларуси. Проститься с хоккеистом сегодня пришли сотни...
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