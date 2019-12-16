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Дмитрий Басков о Владимире Цыплакове: «Он всегда был нам огромным примером для подражания»

17.12.2019 13:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске прощаются с Владимиром Цыплаковым, одним из наиболее ярких хоккеистов сборной Беларуси. Проститься с хоккеистом сегодня пришли сотни людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Венки и цветы несли родные и близкие, коллеги, молодые хоккеисты, представители различных ведомств и просто обычные люди.

Напомним, белорусский хоккеист Владимир Цыплаков умер в возрасте 50 лет (подробнее здесь).

Дмитрий Басков о Владимире Цыплакове: «Он всегда был нам огромным примером для подражания»

Дмитрий Басков, генеральный директор ХК «Динамо-Минск»:
Он всегда, во все времена был нам огромным примером для подражания. И сегодня, вспоминая его успехи, то, как он шел к нему, к своей цели, НХЛ, как он пробивался через все лиги, чтобы туда попасть, для молодых ребят это огромный пример.

Для меня лично это просто самый добрый и жизнерадостный человек, наверное, из всего хоккейного мира. Всегда очень искренне любил хоккей и этой искренней любовью давал в том числе мне пример.

Дмитрий Басков о Владимире Цыплакове: «Он всегда был нам огромным примером для подражания»

Дмитрий Басков о Владимире Цыплакове: «Он всегда был нам огромным примером для подражания»

Дмитрий Басков о Владимире Цыплакове: «Он всегда был нам огромным примером для подражания»

Дмитрий Басков о Владимире Цыплакове: «Он всегда был нам огромным примером для подражания»

Дмитрий Басков о Владимире Цыплакове: «Он всегда был нам огромным примером для подражания»

Люди в материале: Владимир Цыплаков, Дмитрий Басков
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Минске прощаются с Владимиром Цыплаковым, одним из наиболее ярких хоккеистов сборной Беларуси. Проститься с хоккеистом сегодня пришли сотни...
 
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