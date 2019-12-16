Немец снял рэп-клип про Беларусь

Музыкальный четырехминутный ролик рассказывает об устройстве нашего государства, истории и культуре лучше, чем туристический справочник.

В интервью «Радыё Свабода» Якоб сказал:

- Вы экзатычная краіна. Людзі вандруюць у Тайланд, таму што гэта экзотыка, але краіна ў цэнтры Еўропы, пра якую яны нічога не ведаюць, – гэта таксама экзотыка. І нават савецкую настальгію можна выкарыстоўваць як частку вобразу, калі ставіцца да гэтага з самаіроніяй, вядома.

Отец бабушки Якоба был военнопленным и отстраивал послевоенный Минск. В частности, железнодорожный вокзал.

- Для мяне заўжды вельмі кранальна праходзіць побач з будынкам старога вакзала. Бабуля амаль плакала: яе бацька памёр у Мінску, яна была маленькім дзіцем, а цяпер ейны ўнук едзе сюды.

В видео есть субтитры на белорусском, немецком и английском. За месяц оно набрало 50 тысяч просмотров.

Справка

Фонд им. Конрада Аденауэра (ФКА) – это политический фонд, приближенный к Христианско-демократическому союзу Германии (ХДС). Аденауэр – один из сооснователей ХДС и первый канцлер ФРГ. В своей политике он сочетал христианско-социальные, консервативные и либеральные традиции.

ФКА поддерживает двусторонние отношения Беларуси с ФРГ и Европейским Союзом. Фонд проводит образовательные мероприятия и консультации, а также информационные программы в Беларуси, Литве, Германии и Брюсселе.