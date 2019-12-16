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Немец снял рэп-клип про Беларусь
17.12.2019 13:55 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Музыкальный четырехминутный ролик рассказывает об устройстве нашего государства, истории и культуре лучше, чем туристический справочник.
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- Вы экзатычная краіна. Людзі вандруюць у Тайланд, таму што гэта экзотыка, але краіна ў цэнтры Еўропы, пра якую яны нічога не ведаюць, – гэта таксама экзотыка. І нават савецкую настальгію можна выкарыстоўваць як частку вобразу, калі ставіцца да гэтага з самаіроніяй, вядома.
Отец бабушки Якоба был военнопленным и отстраивал послевоенный Минск. В частности, железнодорожный вокзал.
- Для мяне заўжды вельмі кранальна праходзіць побач з будынкам старога вакзала. Бабуля амаль плакала: яе бацька памёр у Мінску, яна была маленькім дзіцем, а цяпер ейны ўнук едзе сюды.
В видео есть субтитры на белорусском, немецком и английском. За месяц оно набрало 50 тысяч просмотров.
Справка
ФКА поддерживает двусторонние отношения Беларуси с ФРГ и Европейским Союзом. Фонд проводит образовательные мероприятия и консультации, а также информационные программы в Беларуси, Литве, Германии и Брюсселе.
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Автор песни - Якоб Вёленштайн, директор немецкого Фонда им. Конрада Аденауэра в Беларуси. Крупнейший проект Фонда - международный форум «Минский диалог».
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