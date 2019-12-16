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Правительство надеется получить дополнительное финансирование на четыре проекта

17.12.2019 14:33 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Правительство надеется получить дополнительное финансирование на четыре проекта

Об этом заявил журналистам по итогам совещания у президента о реализации наиболее проблемных инвестиционных проектов премьер-министр страны Сергей Румас.

«Сегодня глава государства заслушал отчеты правительства о том, как реализуются самые крупные проекты в стране. На контроле у правительства находится 34 самых крупных инвестиционных проекта. По 4 из них, самых сложных, необходимо решение главы государства в виде указов для того, чтобы дальше эти проекты реализовывались. Правительство отработало 4 этих документа с заинтересованными и внесло на рассмотрение главы государства. Президент не поддержал эти документы в рабочем порядке, а отправил их на совещание, чтобы еще раз убедиться, что меры, которые просят предприятия в виде господдержки для окончания этих проектов, они просчитаны и оптимальны», — сказал премьер-министр.

По словам Румаса, из 34 особо значимых инвестиционных объектов 22 уже введены в эксплуатацию, по 12 из них обеспечен выход на проектную мощность, пишет reform.by.

4 проекта нуждаются в дополнительном финансировании. Это проект по строительству завода по выпуску сульфатной беленой целлюлозы на базе ОАО «Светлогорский ЦКК», проект в Добруше по выпуску мелованных и немелованных видов картона, производство бумаги-основы для декоративных облицовочных материалов в Шклове и проект суконного производства на «Камволи» в Минске.

Господдержка предусмотрена проектами указов, подписания которых по итогам совещания ожидают в правительстве. Для ОАО «Светлогорский ЦКК» дополнительные деньги нужны, чтобы «завершить все процедуры и ввести завод в эксплуатацию». Проекту в Добруше господдержка требуется, чтобы обеспечить ввод в эксплуатацию в 2020 году и в 2022-м выйти на проектную мощность. Указ по Шклову должен позволить выйти на проектную мощность в 2022 году. На «Камволи» за счет дополнительной господдержки планируется создать производство суконных тканей мощностью 1 млн пог.м с выходом на проектную мощность к 2024 году.

 
Теги: Минск
 
 
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Об этом заявил журналистам по итогам совещания у президента о реализации наиболее проблемных инвестиционных проектов премьер-министр страны Сергей Румас.
 
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