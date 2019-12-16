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В Ляховичском районе автомобиль съехал в кювет и перевернулся
17.12.2019 15:40 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В Ляховичском районе автомобиль съехал в кювет и перевернулся.
По предварительной информации, сегодня в 9.40 водитель Ниссана, двигаясь со стороны г. Ляховичи в направлении д. Задворье, не учёл погодные условия, не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся.
В ДТП никто не пострадал, машина получила механические повреждения. Водитель 1957 г.р., ляховичанин, был трезв, на автомобиле установлены зимние шины, рассказал «Ляхавіцкаму весніку» старший госавтоинспектор ОГАИ Александр Аникевич.
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В Ляховичском районе автомобиль съехал в кювет и перевернулся. По предварительной информации, сегодня в 9.40 водитель Ниссана, двигаясь со стороны г. Ляховичи в...
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