Источник материала: Виртуальный Брест

В Ляховичском районе автомобиль съехал в кювет и перевернулся.





По предварительной информации, сегодня в 9.40 водитель Ниссана, двигаясь со стороны г. Ляховичи в направлении д. Задворье, не учёл погодные условия, не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся.





В ДТП никто не пострадал, машина получила механические повреждения. Водитель 1957 г.р., ляховичанин, был трезв, на автомобиле установлены зимние шины, рассказал «Ляхавіцкаму весніку» старший госавтоинспектор ОГАИ Александр Аникевич.



