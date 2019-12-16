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В США из-за торнадо погибли три человека
Источник материала: СТВ
Новости США. Несколько разрушительных торнадо пронеслись по всей территории юго-восточной части США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В результате разгула стихии погибли 3 человека, еще несколько пострадали.
Разрушены десятки зданий, повреждены также линии электропередачи. Перебои в энергоснабжении испытывают более 28 тысяч граждан.
Сейчас в этой части Штатов продолжают идти дожди. По прогнозам синоптиков, 17 декабря непогода обрушится на некоторые регионы Флориды и побережье Каролины.
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Новости США. Несколько разрушительных торнадо пронеслись по всей территории юго-восточной части США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В результате...
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