47 ДТП с участием несовершеннолетних произошло с начала года на дорогах Могилевской области

Источник материала: Маяк Преднепровья

За 11 месяцев на дорогах области с участием несовершеннолетних произошло 47 дорожно-транспортных происшествий — один подросток погиб, 47 получили травмы, сообщили в УГАИ УВД облисполкома.



С 18 по 24 декабря в Могилевской области пройдет Неделя детской безопасности. Госавтоинспекторы напоминают, детей в возрасте до 5 лет в легковом автомобиле нужно перевозить с обязательным использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка.



— Детей в возрасте от 5 до 12 лет необходимо перевозить также с использованием удерживающих устройств или иных средств (бустеров, специальных подушек для сидения, дополнительных сидений), позволяющих безопасно пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства, — отмечают в ГАИ .