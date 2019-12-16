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47 ДТП с участием несовершеннолетних произошло с начала года на дорогах Могилевской области

17.12.2019 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Источник материала: Маяк Преднепровья

47 ДТП с участием несовершеннолетних произошло с начала года на дорогах Могилевской областиЗа 11 месяцев на дорогах области с участием несовершеннолетних произошло 47 дорожно-транспортных происшествий — один подросток погиб, 47 получили травмы, сообщили в УГАИ УВД облисполкома.
 
С 18 по 24 декабря в Могилевской области пройдет Неделя детской безопасности. Госавтоинспекторы напоминают, детей в возрасте до 5 лет в легковом автомобиле нужно перевозить с обязательным использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка.
 
— Детей в возрасте от 5 до 12 лет необходимо перевозить также с использованием удерживающих устройств или иных средств (бустеров, специальных подушек для сидения, дополнительных сидений), позволяющих безопасно пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства, — отмечают в ГАИ.

mogilevnews.by

 
 
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За 11 месяцев на дорогах области с участием несовершеннолетних произошло 47 дорожно-транспортных происшествий — один подросток погиб, 47 получили травмы,
 
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