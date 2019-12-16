Источник материала: Виртуальный Брест

В Бресте сегодня дан старт областному благотворительному проекту "Елка желаний". Участниками акции стали 35 детей и молодых людей, которые борются с тяжелыми заболеваниями, передает корреспондент БЕЛТА.





В Брестской области подобная акция проводится с 2015 года. В этот раз ее участниками стали жители региона в возрасте от 8 до 23 лет, которые борются с онкологией, заболеваниями крови, нервной системы. В преддверии Нового года и Рождества они получили приглашения на праздник в Брестском театре кукол. Ребята из областного центра, Кобринского, Ивацевичского, Жабинковского, Дрогичинского, Березовского районов написали письма со своими сокровенными желаниями, поместили в красные рукавички и украсили ими елку.

Большинство детей и молодых инвалидов из-за тяжести заболевания редко выходят из дома. Чтобы расширить круг общения, они просят подарить им новый смартфон, планшет или ноутбук. В списке предпочтений также настольная лампа, браслет для измерения артериального давления с озвучкой, энциклопедия для девочек и другие новогодние желания.

Исполнить мечты постараются представители Белорусского республиканского союза молодежи и пионерской организации, спонсоры, неравнодушные жители области. "Стремимся сообща помочь этим ребятам. Порой, их желания наивные, но в большинстве случаев они мечтают о нужных вещах. Есть и те, кто ничего не просит для себя, а мечтает исполнить желание другого ребенка", - рассказал первый секретарь Брестского областного комитета БРСМ Юрий Сегенюк.

В центральном холле театра для гостей устроили большой праздник с песнями и танцами у елки. Они смогли поучаствовать в мастер-классах по изготовлению новогодних открыток, оберегов и игрушек. Еще одним сюрпризом стала экскурсия по театру с возможностью заглянуть в гримерные и мастерские по изготовлению кукол.

Участники акции вновь соберутся вместе через три недели. В театре кукол для них организуют праздник, во время которого вручат долгожданные подарки. Одним из них будет спектакль.

Областной проект "Елка желаний" - мероприятие республиканской благотворительной акции "Чудеса на Рождество". Ее организаторами являются республиканские союз молодежи и пионерская организация.