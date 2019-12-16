Порядок исчисления и уплаты земельного налога и налога на недвижимость для физических лиц в 2019 году определен в Особенной части Налогового кодекса.

Налоговая база земельного налога определяется в размере площади земельного участка или кадастровой стоимости земельного участка. Ставки земельного налога в 2019 году определяются по видам функционального использования земельных участков и установлены на земельные участки для размещения объектов усадебной застройки (строительства и (или) обслуживания жилого дома, ведения личного подсобного хозяйства), гаражных кооперативов, сенокошения и выпаса сельскохозяйственных животных при кадастровой стоимости земельных участков менее 20720 белорусских рублей за 1 гектар в размере 20,72 белорусских рублей за гектар; при кадастровой стоимости земельных участков 20720 белорусских рублей за гектар и выше устанавливаются в размере 0,1 % .

Оценка жилых зданий, принадлежащих гражданам, и исчисление налога на недвижимость проводится по состоянию на 01 января 2019года исходя из их оценки на 01 января 2018 года с применением коэффициента 1,1146, утвержденным Постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь № 4 от 22.01.2019 года (по нежилым сооружениям – садовым домикам, гаражам коэффициент 1,13), а также коэффициентов качества среды, установленных решением Смолевичского районного исполнительного комитета от 04.02.2008 г. № 284 “Об установлении коэффициентов качества среды при оценке зданий и строений, принадлежащих физическим лицам”. Кроме того, в соответствии с постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 17.11.2000 г. при исчислении налога на недвижимость к стоимости зданий и строений, расположенных в г.Смолевичи, будет применен коэффициент 1,1.

Согласно статье 230 Особенной части Налогового кодекса годовая ставка налога на недвижимость со стоимости жилых зданий, гаражей, садовых домиков, дач, надворных построек, иных зданий и строений, в том числе не завершенных строительством, принадлежащих физическим лицам, а также зданий, используемых индивидуальными предпринимателями для осуществления своей деятельности, установлена в размере 0,1 процента от стоимости зданий, сооружений.

Кроме того, Налоговым Кодексом Республики Беларусь местным Советам депутатов предоставлено право увеличивать (уменьшать), но не более чем в два с половиной раза ставки земельного налога и налога на недвижимость отдельным категориям плательщиков. Так, решением Смолевичского районного Совета депутатов от 08.12.2015г. № 65 ставка налога на недвижимость и земельного налога для физических лиц увеличена в 1,1 раза.

Арендная плата за земельные участки взимается в порядке, установленном Указом Президента Республики Беларусь от 01.03.2010 г № 101 «О взимании арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности». Согласно данному Указу, размер ежегодной арендной платы за земельный участок, находящийся в государственной собственности, определяется местным исполнительным комитетом, администрацией свободной экономической зоны.

В случае возникновения (утрате) в течение года права на льготы по арендной плате за земельный участок (долю в праве аренды на земельный участок) граждане обязаны не позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем возникновения (утраты) права на льготу подать в налоговый орган по месту нахождения земельного участка письменное уведомление.

Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Смолевичскому району.

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