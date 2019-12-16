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Оранжевый уровень опасности в связи с туманом объявлен в Могилевской области на 18 декабря

17.12.2019 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Источник материала: Маяк Преднепровья

Оранжевый уровень опасности в связи с туманом объявлен в Могилевской области на 18 декабряМогилевоблгидромет предупреждает о неблагоприятном явлении погоды. В 18 декабря в связи с туманом, в ночные часы и в первой половине дня на территории Могилевщины объявлен оранжевый уровень опасности. В четверг ожидается усиление ветра до 18 м/с.
 
18 декабря (среда): облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью и в первую половину дня на большей части туман. Ветер юго-западный 4-9 м/с.
Температура воздуха ночью по области 0_+4°С, в Могилеве +2_+4°С. Днем +5_+9°С и +5_+7°С соответственно.
 
19 декабря (четверг): облачно с прояснениями,  преимущественно без осадков. Ветер западный 5-10, ночью и утром местами порывы до 15-18 м/с.
Ночью -1_+4°С, днем 0_+5°С.
 
20 декабря (пятница): облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. В отдельных районах туман, ночью и утром слабый гололед. Ветер юго-восточный 4-9 м/с.
Ночью 0_-5°С, днем -2_+3°С.

mogilevnews.by

 
Теги: Могилев
 
 
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Могилевоблгидромет предупреждает о неблагоприятном явлении погоды. В 18 декабря в связи с туманом, в ночные часы и в первой половине
 
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