Завершились областные соревнования по шахматам: Дзержинский район - 2-е место

С 13 по 14 декабря 2019 года на базе средней школы № 4 г. Жодино прошли областные соревнования по шахматам в рамках Спартакиады школьников 2019/2020 учебного года.
В соревнованиях приняли участие 24 спортсмена из 6 районов Минской области – победители зональных этапов.
Юные спортсмены продемонстрировали свой талант и собранность в ходе открытой игры в шахматы.
По итогам областных соревнований места распределились следующим образом:
1-е место – Смолевичский район;
2-е место –Дзержинский район;
3-е место – Узденский район;
4-е место – Пуховичский район;
5-е место – Вилейский район;
6-е место – г. Жодино
Команда-победительница награждена кубком, медалями и дипломами главного управления по образованию Минского облисполкома, призеры соревнований – медалями и дипломами.
Все участники увезли с собой положительные эмоции, заряд хорошего настроения и надежду на встречу в будущем году.