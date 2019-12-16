Завершились областные соревнования по шахматам: Дзержинский район - 2-е место

Источник материала: Новости Дзержинска

С 13 по 14 декабря 2019 года на базе средней школы № 4 г. Жодино прошли областные соревнования по шахматам в рамках Спартакиады школьников 2019/2020 учебного года.

В соревнованиях приняли участие 24 спортсмена из 6 районов Минской области – победители зональных этапов.

Юные спортсмены продемонстрировали свой талант и собранность в ходе открытой игры в шахматы.

По итогам областных соревнований места распределились следующим образом:

1-е место – Смолевичский район;

2-е место –Дзержинский район;

3-е место – Узденский район;

4-е место – Пуховичский район;

5-е место – Вилейский район;

6-е место – г. Жодино

Команда-победительница награждена кубком, медалями и дипломами главного управления по образованию Минского облисполкома, призеры соревнований – медалями и дипломами.

Все участники увезли с собой положительные эмоции, заряд хорошего настроения и надежду на встречу в будущем году.











