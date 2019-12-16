По правилам, установленным п. 1 Указа Президента Республики Беларусь от 07.02.2006 №87 «О некоторых мерах по сокращению не завершенных строительством незаконсервированных жилых домов, дач» (далее — Указ) строительство капитальных строений в виде жилого дома, дачи на земельных участках, предоставленных в установленном порядке в частную собственность до 01.04.2006 для строительства и обслуживания жилого дома, дачного строительства, должно быть завершено гражданином в течение трех лет с даты вступления в силу этого Указа (01.04.2006).

Под завершением строительства жилого дома, дачи законодатель подразумевает возведение фундамента, стен и крыши этих дома, дачи независимо от ввода таких домов, дач в эксплуатацию.

Строительство названных строений на земельных участках, предоставленных в установленном порядке для указанных целей после 01.04.2006, должно быть завершено гражданином в течение трех лет с даты осуществления государственной регистрации права частной собственности, за исключением случаев, указанных в ч.ч.3 и 4 п.1 Указа №87, согласно которым в течение трех лет начиная с 01.03.2012 должно быть завершено строительство на земельных участках, на которые право частной собственности зарегистрировано с 10.02.2009 до 01.03.2012, а строительство на земельных участках, предоставленных в установленном порядке в частную собственность с 10.02.2009 до 01.03.2012, но права на которые не зарегистрированы в установленном порядке и срок обращения за государственной регистрацией которых не истек, должно быть завершено в течение трех лет с даты осуществления государственной регистрации права частной собственности на такие земельные участки.

При этом Указом Президента Республики Беларусь от 11.11.2011 №520 «О некоторых мерах по совершенствованию отношений в области строительства, изъятия и предоставления земельных участков» предусмотрено, что время приостановления действия Указа №87 (с 10.02.2009 по 01.03.2012) засчитывается в сроки строительства капитальных строений в виде жилого дома, дачи и консервации не завершенных строительством жилых домов, дач, установленные названным Указом №87. Если же оставшиеся части сроков строительства капитальных строений в виде жилого дома, дачи и консервации не завершенных строительством жилых домов, дач составляют менее одного года, названные сроки продлеваются до одного года…

О.Н. БОБКОВА, начальник отдела по надзору за соответствием закону судебных постановлений по гражданским делам.

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